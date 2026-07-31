Все на променад в Чурилово: председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков оценил благоустройство Тракторозаводского района

Набережная Первого озера - один из самых масштабных проектов благоустройства в Челябинске. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске завершается благоустройство общественных пространств по различным программам. Одним из самых живописных и уютных становится Тракторозаводский район. Берег Первого озера превратился в прогулочную зону со спортивными и детскими площадками. Появляются карманные скверы, современные интересные детские городки, удивляют ландшафтные проекты. Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков выехал на ЧТЗ, чтобы оценить перемены, проконтролировать работу подрядчиков и узнать мнение жителей.

— Сегодня мы посмотрели, как можно делать хорошие общественные пространства с учетом жителей всех возрастов с разными интересами, — отметил Сергей Буяков. — Уверен, что инициативные проекты будут продолжаться в городе Челябинске и все больше скверов, спортивных и детских площадок будут радовать горожан.

Преображение поселка Чурилово

В этом году жители Чурилово впервые могут насладиться прогулками по набережной озера Первого. Работы велись поэтапно два года и полностью закончились в 2025 году. Теперь здесь много зелени, газоны, велодорожки, длинная прогулочная зона вдоль озера, детские площадки для малышни и детей постарше, спортивная площадка и пляж, на который в жару съезжается весь район.

Светлана Рыбакова живет неподалеку. В Чурилово она переехала 14 лет назад. На лето к пенсионерке приехала подруга из Абакана, и днем они вышли на променад к озеру.

В Чурилово теперь атмосфера уюта. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Сидим, отдыхаем и наслаждаемся красотой и чистотой, — говорит Светлана Рыбакова. — Здесь были просто заросли и небольшой лоскуток, чтобы искупаться, на лодочке покататься, порыбачить. Стало очень хорошо даже зимой: елка, все дорожки чистят.

Набережная по 2-ой Эльтонской набрала более 60 тысяч голосов во время голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Глава Тракторозаводского района Татьяна Букреева рассказала, что благоустроенная территория хорошо пережила зиму: восстановления не потребовала ни одна конструкция. Кроме того, за все время не было ни одного факта вандализма: жители бережно отнеслись к этому месту. Особая ценность, конечно, пляж. Даже в будний день здесь много семей с детьми, школьников и пенсионеров.

— Соединили пляж и набережную дорожкой, — говорит Татьяна Букреева. — Люди искупались, потом пришли на площадку, поиграли. Пляж муниципальный, обеспечен спасателями, проводятся профилактические мероприятия, они могут оказать первую помощь, если необходимо. На сегодняшний день происшествий не зарегистрировано. Также есть пандус, спуск к воде, обустроена парковка с улицы Черничной, установлены биотуалеты.

Набережная озера Первого по улице 2-ой Эльтонской — пример того, как можно провести благоустройство.

— Это изюминка не только района, но и города Челябинска, — отметил Сергей Буяков. — Проект был реализован благодаря губернатору Алексею Текслеру, и он понравился людям, стал популярным.

Сергей Буяков посетил благоустроенные территории Тракторозаводского района. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Вложили деньги из своего кармана

Девять дворов Тракторозаводского района обустраиваются по программе инициативного бюджетирования. По улице Трашутина, 33 особо пока смотреть нечего. Строители зачистили пустырь и устанавливают бордюры. Но уже к 1 сентября школьники смогут погонять здесь мяч после учебы, а мамы - погулять с колясками.

Особенность этого двора в том, что в финансировании работ принимают участие сами жители.

— Нам пообещали, что до 1 сентября площадка эта будет готова, мы обязательно приедем и посмотрим, как она функционирует, — сказал председатель гордумы. — Удобны ли травмобезопасное покрытие, спортивная и детские площадки, лавочки для пенсионеров. Реализацию надо оценить воочию. Некоторые жители жалуются, что гремят металлические заборы, когда в них попадает мяч, шум им мешает. Попросил подрядчика обратить на это особое внимание.

Пожелание жителей услышали

Оценить воочию удобство площадки уже сейчас получилось на территории вблизи жилых домов № 1 и 6 по переулку Мамина. Она благоустроена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. За эту площадку также голосовали жители.

— Я из окна наблюдала все время, как идет благоустройство, работали с утра до ночи, — говорит местная жительница Лидия Федоровна. — Все сделали очень красиво, мне нравится. Дети наши гуляют здесь и мы, рядом пляж. Вижу, что и садят, и поливают.

Сквер в переулке Мамина выделяется необычной площадкой и разнообразием покрытий. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Особенно жители переживали за ель, которая много лет здесь росла. Ее сохранили и высадили еще 30 хвойных деревьев, 38 лиственных, больше тысячи кустарников. Особенность этой площадки также в разнообразии покрытий. Это асфальт, антитравматические покрытия, плитка, а также плитняк — природный камень.

Сергей Буяков обратил внимание главы района на старую хоккейную коробку, которая выбивается из общей гармоничной картины. Ее планируется отремонтировать в этом году.

Сегодня благоустройство проходит по нескольким программам с финансированием из бюджетов всех уровней. Даже жители готовы вложить деньги в красивый двор. Активно участвуют и депутаты Челябинской городской Думы, поэтому важно контролировать, как были потрачены средства, и учитывать мнение жителей. Только выехав на место, можно понять, что программа работает эффективно.

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