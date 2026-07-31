«Лидия» вышла на старт: тоннелепроходческий комплекс в Челябинске приступил к проходке будущей станции метротрама «Торговый центр»

Фото: Наиль Фаттахов, АО "Обл-ТВ"

В Челябинске стартовала проходка нового участка тоннеля для линии метротрама «Север — Юг». Третий тоннелепроходческий комплекс «Лидия» начал работу на строительной площадке у остановки «Улица Косарева» на проспекте Победы.

Фото: Наиль Фаттахов, АО "Обл-ТВ"

Механизированный щит проложит правый перегонный тоннель к станции «Торговый центр». Этот новый подземный участок станет важным этапом в строительстве метротрама. Тоннель будет длиной 1105 метров. За время работы щит смонтирует 738 колец железобетонной обделки, уложит около 15 тысяч тонн конструкций и извлечет более 31 тысячи кубометров грунта. Глубина проходки варьируется от 10 до 43 метров.

Фото: Наиль Фаттахов, АО "Обл-ТВ"

— В крупных городах России активно развивается рельсовый транспорт — один из самых эффективных и экологичных способов передвижения. В Челябинске по поручению президента реализуется проект метротрама, который станет важной частью городской транспортной системы, — заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Наиль Фаттахов, АО "Обл-ТВ"

Щит получил имя в честь легенды челябинского спорта — шестикратной олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Лидии Скобликовой. Именно она в 1964 году вошла в историю, выиграв все четыре олимпийские дистанции и установив рекорды.

Фото: Наиль Фаттахов, АО "Обл-ТВ"

Сама Лидия Павловна пожелала удачи строителям и отметила, что нового транспорта в городе ждут все жители.

Фото: Наиль Фаттахов, АО "Обл-ТВ"

Сейчас метротрам строят на нескольких участках. Два тоннелепроходческих комплекса трудятся на южном направлении — от «Улицы Овчинникова» до станции «Торговый центр». Специалисты уже проложили 3,59 километра тоннелей горным способом, что составляет 96% от общего объема работ.

Первая линия челябинского метротрама будет длиной более 9 километров. В проекте запланированы две подземные станции — «Площадь Революции» и «Торговый центр», а также наземные остановки «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Инициатором проекта стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер при поддержке федерального центра.

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