Болеют только курильщики? Онколог рассказала, как определить рак легкого на ранней стадии

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На Южном Урале рак легкого занимает пятое место в структуре онкопатологий. Такую статистику приводит Минздрав региона. 1 августа, во Всемирный день борьбы с раком легкого, особенностях диагностики и лечения этого заболевания рассказала онколог поликлинического отделения № 1, руководитель Центра патологии бронхов и легких ЧОКЦОиЯМ Мария Джалилова.

«Болезнь курильщиков»: правда или миф?

Есть мнение, что рак легкого — это «болезнь курильщиков». Действительно, в 80% случаев его развитие связано с курением. Особенно важен стаж. Например, если человек выкуривал по пять сигарет в день на протяжении 20 с лишним более лет, риск заболевания очень высок.

Вред наносит и пассивное курение. Если курит ваша вторая половинка, риск повышается примерно в 1,5 раза. Таким образом, отказ от вредной привычки помогает сохранить здоровье всей семьи.

— Другие факторы риска — работа на вредном производстве и генетическая предрасположенность, — рассказала Мария Джалилова.

На ранних стадиях случаев успешно лечится

По итогам прошлого года 24% пациентов Центра онкологии обратились за помощью на ранних стадиях. Как правило, опухоль находили благодаря ежегодной флюорографии. Проходить ее очень важно, ведь выявленные на ранних стадиях онкозаболевания в 90% случаев успешно лечатся.

Однако треть пациентов — это те, кто не проходил флюорографию несколько лет. У них, как правило, уже распространенные (III–IV) стадии. Врачи напоминают: флюорография — не идеальный скрининг, но если ее проходить ежегодно, шанс поймать опухоль на ранней стадии куда выше. На ранних этапах терапия менее агрессивная и короткая, а долговременная (иногда пожизненная) ремиссия достигается в абсолютном большинстве случаев.

Чем больше развивается заболевание, тем чаще речь идет не о полном излечении, а о продлении жизни и улучшении ее качества. К слову, и эти результаты за последние 10 лет существенно улучшились: если раньше пациенты с IV стадией жили максимум около года, то современная медицина позволяет в аналогичных случаях жить пять и более лет активной жизнью.

Симптомы рака легкого и куда обращаться

На ранних стадиях рак легкого часто развивается без характерных признаков. Позже могут появиться:

— длительная субфебрильная температура (37–37,3 °C);

— одышка;

— интенсивный приступообразный кашель;

— снижение аппетита, общая слабость, быстрая утомляемость;

— боли в груди, осиплость голоса (обычно уже на поздних стадиях).

Важно не ждать симптомов, а вовремя проходить плановые обследования. При подозрении на рак нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, оттуда пациента направляют в Центр амбулаторной онкологической помощи, где уже при подтверждении диагноза записывают в Онкоцентр для определения тактики лечения.