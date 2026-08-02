Несмотря на непогоду, в Златоуст приехали тысячи ценителей старинного искусства со всей страны. Фото: Степан Серебреников

Стук молотов о наковальни, звон клинков и ни с чем не сравнимый запах раскаленного металла на целый день охватили лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. На огромной территории развернулись 10 тематических локаций: выставочные зоны оружейников и мастеров, шумная кузнечная деревня, площадка исторической реконструкции, гастрономический фестиваль и главная сцена. География участников в этом году впечатляет — на Южный Урал съехались мастера и оружейники из 48 городов России, чтобы продемонстрировать свои лучшие работы и передать секреты древних ремесел.

Фото: Степан Серебреников

Здесь сталь обретает душу

Старт празднику ремесла и стальной златоустовской славы дали на главной сцене. Торжественную церемонию открытия провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Бушуевский фестиваль — один из самых ярких фестивальных событий Челябинской области. Златоуст хранит и развивает традиции своих замечательных мастеров. Златоустовская гравюра на стали по-настоящему живет, развивается, и я очень рад, что наши оружейники находят возможность дарить нам эту радость замечательного искусства. Особенно отрадно, что молодежь приходит в профессию. Златоуст - город трудовой доблести, во все времена помогал нашей стране побеждать. Оружейный завод появился сразу после завершения наполеоновских войн. Златоуст, как и весь Урал, приближает победу и сегодня.

Губернатор Алексей Текслер на открытии Бушуевского фестиваля. Фото: Степан Серебреников

В этом году фестиваль привлек особое внимание статусных гостей: вместе с главой региона на площадку прибыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко с супругой, которые с интересом осмотрели выставочные павильоны златоустовских оружейников.

Сразу после официальной части гости устремились к интерактивным площадкам. Самые длинные очереди традиционно выстроились к кузнечным горнам, где каждый желающий мог на время превратиться в подмастерье.

Председатель Гильдии мастеров Урала Юрий Чирков из Перми стоял у истоков этого события и наблюдает за развитием проекта с первых лет:

— Бушуевский — невероятно живой фестиваль именно за счет интерактивности и кузнечных мастер-классов. Дети и взрослые с огромным удовольствием пробуют ковать гвозди, сувенирные элементы и небольшие ножи. Интерактивный формат привлекает молодежь и прививает любовь к ручному труду.

Фото: Степан Серебреников

— Главная проблема сейчас в том, что именно кузнечных фестивалей в стране стало очень мало, хотя зрительский интерес к ним огромный — люди долго стоят у горнов и наковален, — отметил ответственный за кузнечную площадку, инженер-металлург Владимир Герасимов.

Особый дух фестиваля создается благодаря металлургическим традициям, и возможности гостей прикоснуться к пластическому искусству. Музей-мастерская имени известного златоустовского скульптора Владимира Жарикова развернул собственную творческую локацию. Президент фонда имени скульптора Лариса Мингажева поделилась историей создания символики праздника и особенностями работы с пластикой:

— Моделью для создания образа Ивана Бушуева в свое время послужил молодой златоустовский художник Григорий Мануш. В прошлом году мы ездили на Бажовский фестиваль и в Екатеринбург, но городская локация Бушуевского позволяет нам глубже представить саму мастерскую. Сам Владимир Павлович Жариков всегда говорил: «День прошел зря, если я не окунул палец в глину», и сегодня каждый гость может прикоснуться к этому материалу на наших мастер-классах по лепке из шамотной глины.

Фото: Степан Серебреников

Центральное место на фестивале занимают бренды с вековой историей, формировавшие славу Златоуста с XIX века. Их выставочные экспозиции привлекали внимание не только любителей оружия, но и коллекционеров со всей страны.

Исполнительный директор и главный художник «Златоустовской оружейной фабрики» Елена Кремнева напомнила о преемственности поколений на старейшем предприятии:

— На нашем предприятии трудился легендарный художник Иван Бушуев. Мы бережно храним традиции: классический крылатый конек остается символом полета художественной мысли. Сегодня историческая основа гармонично дополняется современными технологиями — работой с эмалями, серебрением и высокоточной механической обработкой.

Фото: Степан Серебреников

Традиции и новатортво

Рядом со старинными производствами свои авторские разработки и ювелирные шедевры демонстрировали художественные мастерские. Представитель Мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» Андрей Лохтачев отметил особенность выставочного формата фестиваля:

— В отличие от профильных отраслевых выставок, выезд с палатками на фестивали для нас редкое исключение, которое мы делаем для родного города. В этом году мы привезли копию легендарного шлема царя Михаила Федоровича Романова, драгоценные оклады икон и проекты монументальных скульптур.

Фото: Степан Серебреников

Капризы уральской погоды внесли свои коррективы в работу открытых площадок. В разгар первого дня на биатлонный комплекс обрушился настоящий уральский ливень. Впрочем, настоящих кузнецов дождем не испугать.

Особое внимание привлекала уникальная сыродутная печь, сложенная прямо под открытым небом по старинным технологиям. Народный мастер Республики Саха (Якутия) Иван Павлов рассказал о редком историческом эксперименте с уральским сырьем:

— Я впервые участвую в Бушуевском фестивале. Моя главная задача здесь — продемонстрировать древний сыродутный способ выплавки кричного железа из руды. Специально для этого мы построили печь высотой 1,2 метра, в которую заложили 20 килограммов местной южноуральской руды. Эксперимент с местным сырьем проводится впервые. Мне есть с чем сравнить: я сам организовывал первый в России фестиваль по исторической металлургии в Вилюйске, но на Бушуевском фестивале мне особенно нравится, как активно привлекают к ремеслу молодежь.

Фото: Степан Серебреников

Когда вечерние сумерки опустились на Златоуст, а огни в кузнечных горнах начали угасать, эпицентр праздника окончательно переместился к главной сцене. Настоящим подарком для тысяч зрителей стало выступление заслуженной артистки России Пелагеи. Ее мощный вокал и фолк-композиции подхватывал буквально весь стадион. Атмосферу на фестивальной площадке поддерживали и современные ритмы: за диджейским пультом выступление продолжил Dj Vlad Ehnic. Его сет органично дополнил фольклорную программу, электронная музыка, построенная на этнических сэмплах, старинных напевах и традиционных инструментах, показала, как гармонично народная музыкальная культура звучит в современном прочтении.

Музыкальную программу фестиваля возглавила певица Пелагея. Фото: Степан Серебреников

Первый день фестиваля задал высокую планку, но воскресная программа обещает быть не менее насыщенной. Гостей ждет женский этап чемпионата по ножевому многоборью, подведение итогов конкурса оружейников и кузнецов, а также новые мастер-классы для всей семьи. Кроме того, на сцене выступят коллектив самодеятельной песни имени Юрия Зыкова и народная артистка России Людмила Николаева с ансамблем «Русская душа».

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