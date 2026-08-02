Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Утром 2 августа на территории Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в РСЧС в 10:04.

Жителей региона просят сохранять спокойствие. При этом нужно быть бдительными и обращать внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг. Запрещена фото- и видеофиксация возможной работы средств ПВО. Также есть вероятность перебоев в работе связи и мобильного интернета.

Режим беспилотной опасности в Челябинске 2 августа 2026

О том, что на территории Челябинской области с 10:00 объявлен режим беспилотной опасности, сообщили в МАХ-канале РСЧС 2 августа в 10:04 часов. Аналогичные сообщения опубликовали затем в официальных каналах правительства региона и администрации Челябинска.

Власти напоминают: если Вы находитесь на улице или в автотранспорте во время беспилотной опасности, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Почему ввели режим беспилотной опасности в Челябинске 2 августа 2026

Режим беспилотной опасности вводят заранее, когда БПЛА замечают рядом с регионом или в соседних областях. Это не означает, что прямая угроза уже есть, но сигнал предупреждает жителей о возможной опасности.

Во время действия режима в регионе могут быть усилены меры безопасности: ограничена работу мобильного интернета для создания помех беспилотникам, временно закрыты аэропорты.

Жителей Челябинской области в такие моменты просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следить за сообщениями официальных источников.

Что следует делать при объявлении режима «Беспилотная опасность»

Во время действия режима беспилотной опасности жителям рекомендуют сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и быть внимательными к возможным признакам угрозы.

Подозрение могут вызвать низколетящие объекты, необычный гул или жужжание, а также предметы с техническими элементами - проводами, антеннами, лопастями или частями корпуса.

При обнаружении подозрительного объекта в небе или на земле необходимо сообщить об этом по номеру 112. Оператору нужно спокойно назвать свои данные, точное место, описать объект и направление его движения. При этом публикация фото и видео с летящими беспилотниками и работы средств ПВО в открытый доступ запрещены.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Челябинске 2 августа 2026

27 июля, в Челябинской области объявляли ракетную опасность. Тогда режим отменили меньше, чем через час. В последний раз в Челябинской области объявляли беспилотную опасность 31 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.