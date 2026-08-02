Более 200 юных спортсменов пришли на спартакиаде на встречу с олимпийским чемпионом Мансуром Исаевым. Фото: Максим Шмаков

В Магнитогорске на ледовой арене «Металлург» проходит II Всероссийская спартакиада народов России по дзюдо. Ее гостями стали 250 сильнейших спортсменов из 41 региона страны: 1-2 августа они борются за 14 комплектов наград в разных весовых категориях. Семь из них были разыграны в первый день соревнований.

Чемпионские медали достались Изнауру Сааеву (Чечня) в категории 60 кг, Абдуллаху Паричеву (Свердловская область) в категории 66 кг, Нурмагомеду Джамалову (Ставропольский край) в весе 73 кг. Четыре комплекта разыграли женщины: так, чемпионкой турнира в категории 60 кг стала уроженка Магнитогорска Дали Лилуашвили, выступавшая за Санкт-Петербург — для нее это было первым выступлением такого уровня в родном городе.

В категории 70 кг золото выиграла питерская спортсменка Тамара Лищенко, в 78 кг - Надежда Татарченко (Свердловская область), в категории более 78 кг - свердловчанка Дарья Речкалова.

Спортсмены Челябинской области в первый день состязаний в финал не прошли и остались без наград. Сегодня, 2 августа, за медали будут бороться 11 южноуральских дзюдоистов.

Программу спартакиады дополнил визит олимпийского чемпиона 2021 года по дзюдо, челябинца Мансура Исаева. На встречу с ним пришли более 200 спортсменов и тренеров. Исаев провел для них разминку, поделился чемпионскими секретами и раздал автографы.

— Вспоминая себя в юном возрасте, когда мы видели больших чемпионов, для нас это было очень значимо. Наша задача — вдохновить будущее поколение, чтобы они всегда занимались спортом и были достойными людьми. Постарался показать все, что я умею, что им пригодится в будущем на состязаниях, – рассказал Мансур Исаев.

По словам президента федерации дзюдо России Сергея Соловейчка, который направил приветствие участникам спартакиады, задача турнира — определить лучших спортсменов, которые будут представлять страну на международных соревнованиях самого высокого уровня.

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