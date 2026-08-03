«Сидим без света, воды и туалета»: жители СНТ под Челябинском почти сутки ждут электричество

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«Позвоните туда, потом туда, а потом вернитесь обратно». Такой «маршрут» уже больше 20 часов проходят жители СНТ «Электрометаллург» в Сосновском районе. После отключения электричества люди остались не только без света, но и без воды: насосы скважин работают от электричества.

Свет в СНТ пропал 2 августа в 15:26. По словам жителей, с тех пор они пытаются понять что произошло и когда это закончится. Но вместо четких ответов получают разные версии и новые сроки.

– Самое большое непонимание у нас потому, что никто не дает информацию. Если бы кто-то хоть дал официальную информацию, люди бы успокоились и ждали. Мы привыкли ждать, но когда не знаешь, что происходит, это очень тяжело, – рассказала жительница СНТ Юлия Лаврова корреспонденту КП-Челябинск.

По ее словам, люди обращались в диспетчерские службы, в организации, которые связаны с электроснабжением, но каждый раз их отправляли по другому номеру.

– Уже шесть организаций, куда мы пытались дозвониться, и все друг на друга сваливают: то «мы вас не обслуживаем», то «мы вообще ничего не знаем», звоните в правление, – говорит Юлия.

За время отключения жители получили несколько разных прогнозов. Сначала им обещали включить свет в течение нескольких минут, затем до полуночи, позже называли сроки в пять и даже 72 часа.

– Во сколько все-таки включат, мы так и не понимаем. И в чем причина – тоже разную информацию называли, – рассказала жительница.

Из-за отсутствия электричества люди остались не только без привычного комфорта. В домах перестали работать холодильники, начала портиться еда, а из-за отключенных насосов жители лишились воды.

– Мы сидим практически сутки без света, без воды и без туалета, извиняюсь. У кого есть генераторы как-то спасаются. У кого нет – сидят без всего, – рассказала Юлия.

По словам женщины, проблема усугубилась еще и тем, что стало сложно найти топливо для генераторов.

– Наш генератор вчера работал, сегодня уже нет, потому что закончился бензин, – добавила она.

Жители также пожаловались на отсутствие связи со стороны руководства СНТ.

– Ни разу за это время к нам никто от правления не вышел на связь. Хотя первым делом председатель должен был выяснить ситуацию и донести ее до жителей, – считает Юлия.

После длительного ожидания жители начали писать заявления в прокуратуру и приемную губернатора Челябинской области. В обращении они просят проверить причины отключения, установить ответственных за содержание сетей и принять меры для восстановления электроснабжения.

Позже одной из жительниц удалось дозвониться до диспетчерской. Там сообщили, что повреждение произошло возле кладбища рядом с Шершнями: по предварительной информации, на линию упали березы.

Ответственными за сети назвали ТМК Энергоресурс, а устранением аварии занимается обслуживающая организация «Уралэнерго». Жителям пообещали восстановить электричество вечером.

– В лучшем случае к вечеру, и то вечер – это понятие очень растяжимое. Когда к вечеру-то? 23:00 – это вечер, и 17:00 – это тоже вечер. А мы уже сутки почти сидим без света, – подчеркнула Юлия.

К моменту публикации статьи электроснабжение в СНТ «Электрометаллург» так и не было восстановлено.

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