«Самое важное — настойчивость»: челябинец пробрался к Джеки Чану на съемках нового фильма и позвал в гости

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Попасть к Джеки Чану во время съемок нового фильма «Доспехи бога 4: Ультиматум» было почти невозможно. На площадке в казахстанском Актау запрещали фотографироваться с актерами, а доступ посторонних был строго ограничен. Но челябинцу Роману Султанову все-таки удалось встретиться с мировой звездой. О том, как это было он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Роман сделал селфи с актером, передал ему подарок от региона и письмо с приглашением приехать в Челябинск, культурную столицу России 2027 года. При этом раскрывать, как именно ему удалось попасть к Джеки Чану, челябинец не стал.

– Конечно же, я все карты раскрывать не буду. Это мои фишки, и они были разработаны мной очень давно. Самое важное в этой истории – настойчивость, правильное общение с людьми и показать, что ты приехал с благими намерениями, – рассказал Роман.

Челябинец успел сделать селфи с актером Фото: Роман Султанов

В подарок актеру передали футболку, созданную вместе с дизайнером Юрием Пономаревым. На ней изображен верблюд, герой бренда «Челябинск», который, по задумке авторов, вырос на фильмах Джеки Чана.

– Это не верблюд, похожий на Джеки Чана. Это верблюд, который рос на его фильмах. Он такой же фанат Джеки Чана, как и многие жители Челябинской области, – объяснил Роман.

На футболке также использовали образ медальона. По словам челябинца, это отсылка к мультфильму о Джеки Чане, где герой собирал 12 талисманов из китайского гороскопа.

Подарок и письмо с приглашением приехать в Челябинск Фото: Роман Султанов

– Наш 13-й талисман несет именно частичку культуры. Мы поделились частичкой культуры именно вот уже с такими людьми, – рассказал Роман.

Вместе с футболкой актеру передали письмо с рассказом о Челябинске и приглашением приехать на Южный Урал. Пока ответа от Джеки Чана не поступило. Но по словам Романа, письмо также продублировали на личную электронную почту актера в надежде, что однажды он откликнется на приглашение.

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