Когда мы вместе, любая цель достижима: южноуральские железнодорожники в десятый раз объединились ради спасения детей

На старт железнодорожники вышли в десятый раз. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Папа шестилетней Вероники Александр Яцута на старт вышел воодушевленным. Сотни коллег-железнодорожников пришли на челябинский стадион «Локомотив», чтобы поддержать его дочку. В канун профессионального праздника, Дня железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа, сотрудники Южно-Уральской железной дороги сами делали подарки.

Десятый, юбилейный благотворительный забег «Достигая цели» посвятили по традиции детишкам сотрудников магистрали. На лечение и реабилитацию шестерых ребят, а также на поддержку двух проектов благотворительного фонда «Искорка» собрано почти три миллиона рублей. На старт забегов на 1520 метров, 5 км и 400 метров вышли и взрослые, и совсем юные участники. Почти 600 человек из Челябинска, Кургана, Оренбурга и Златоуста.

В юбилейном забеге участвовали 600 сотрудников магистрали. из Челябинска, Кургана, Оренбурга и Златоуста. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Вероника родилась обычным ребенком, но со временем стала отставать в развитии от сверстников: не садилась и не вставала, терялась в пространстве. Врачи поставили тяжелый диагноз. Александр Яцута говорит, что вокруг его маленькой хрупкой дочки сплотилась вся семья, но сейчас особенно трогает поддержка товарищей по работе. Для поддержки здоровья ребенку требуются занятия в специализированном центре, медикаментозная терапия и курсы реабилитации в новосибирском центре помощи особенным детям.

— Я работаю составителем поездов на станции Курган. Очень благодарен моим коллегам, что таким способом они помогают Веронике и другим ребятишкам. Я всегда был сторонникам помощи людям, и очень рад, что столько отзывчивых, добрых людей вокруг. И мы делаем всё, что можем. В Центре в Новосибирске мы уже занимались, есть прогресс, поэтому нужно повторить курс.

«Когда все за одного» — это про сотрудников железной дороги. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

На старт забегов на 1520 метров, 5 км и 400 метров вместе с Александром Яцутой вышли почти 600 человек — сотрудники подразделений ЮУЖД из Челябинска, Кургана, Оренбурга, Златоуста и совсем юные участники.

На старт вышли взрослые. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

… и маленькие. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов, открывая праздник, отметил, что в организации большого благотворительного дела помощи детям железнодорожникам помогали много единомышленников и волонтеров. Начальник ЮУЖД поблагодарил всех участников и подчеркнул, что всего можно добиться, когда во имя достижения высокой цели объединяется множество людей.

Среди легкоатлетов забега — коллектив Челябинской детской железной дороги. Её руководитель Максим Золотухин говорит, что на старт юные железнодорожники выходят каждый год.

— Наша задача — показать подрастающему поколению, насколько железнодорожников много и какую важную миссию они выполняют. Для нашего индустриального региона железные дороги — основные транспортные артерии. Мы с юных лет прививаем будущим коллегам профессиональную гордость и честь. Участием в забеге мы учим их неравнодушию.

Большое дело сделано! Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова видит в доброй традиции Южно-Уральской железной дороги редкий пример корпоративного единодушия.

— Очень важно, что такие масштабные традиции живут и развиваются. Праздник объединяет семьи: на магистрали работают большие династии. И каждый сотрудник ЮУЖД знает: не дай Бог, случится беда, ему помогут товарищи, — сказала Евгения Викторовна.

Для гостей праздника была организована яркая развлекательная программа: музыкальные и танцевальные номера, мастер-классы для детей и взрослых. Также можно было научиться управлять роботособакой и получить свой портрет, нарисованный роботом-художником прямо во время мероприятия. А инженерное шоу «Экспресс-спринт», в котором команды регионов ЮУЖД вручную собирали гоночные болиды, добавило незабываемых эмоций.

Чудо-болиды были изобретены во время инженерного конкурса «Экспресс-спринт». Фото: пресс-служба ЮУЖД.

За десять лет проведения благотворительного забега «Достигая цели» южноуральские железнодорожники собрали для лечения тяжелобольных детей 23 миллиона рублей.