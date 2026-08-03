«Я преодолела страх и начала путь заново»: тренер из Челябинска вернулась в спорт после тяжелой травмы

Фото: Алена Шулепова/Pchela.news

Когда Алена Шулепова увидела результаты МРТ, была уверена, что со спортом покончено. Перелом колена, разрыв связок и множественные надрывы перечеркнули все планы. Но спустя несколько месяцев спортсменка не только вернулась на ковер, но и продолжила тренировать 180 учеников.

«Я хочу быть самой сильной и лучшей»

В акробатику Алену привели родители, когда ей было четыре года. Почти сразу девочка решила, что хочет стать сильнейшей.

– С самого детства во мне жила мысль: «Я хочу быть самой сильной и лучшей», – рассказала спортсменка корреспонденту Pchela.news.

Чтобы быстрее освоить новые элементы, она приходила в зал за два часа до начала тренировок. Десять лет Алена занималась под руководством Екатерины Корякиной.

– Екатерина сделала из меня профессионала. Она стала для меня эталоном тренера и спортсмена.

Сегодня девушка выступает за сборную Челябинской области по чир спорту и идет к званию кандидата в мастера спорта.

«Теперь у меня уже 180 учеников»

О тренерской карьере девушка даже не думала. Все решил случай. Однажды знакомый мальчик попросил научить его делать сальто.

– Мы учились вместе с ним, вместе побеждали и проигрывали. А потом захотелось большего. Теперь у меня уже 180 учеников: акробаты, танцоры, трикеры, чирлидеры и даже боксеры.

Сейчас ее день расписан буквально по минутам. После собственных тренировок начинаются занятия с детьми, а затем снова спорт. Иногда усталость буквально валила с ног.

– Однажды на воскресной утренней тренировке, пока тренер расставлял учеников, я просто уснула на полу.

«Я буду прыгать!»

Самым тяжелым испытанием стал февраль этого года. Во время одной из тренировок спортсменка получила серьезную травму: перелом колена, разрыв связок и множественные надрывы. Символично, что обследование, которое показало масштаб повреждений, ей подарил молодой человек на День всех влюбленных.

– Когда я увидела результаты обследования, меня накрыл ужас. Сквозь слезы я твердила: «У меня ничего не болит, я буду прыгать!»

Но прыгать запретили. Вместо тренировок – упражнения на восстановление и укрепление колена. Самым тяжелым оказалось не терпеть боль, а смотреть, как команда готовится к соревнованиям без нее.

– Было невыносимо больно смотреть со стороны, как команда готовится к выступлениям, и чувствовать себя лишней. Но эта травма не сломала, а лишь показала, насколько сильно мое желание вернуться. И я вернулась, преодолела страх и начала путь заново.

«Я всегда очень переживаю за детей во время выступлений»

Сегодня Алена признается, что во время собственных стартов волнуется меньше, чем когда выступают ученики.

– Я всегда очень переживаю за детей во время выступлений. Когда у ребёнка получается сложный элемент, я искренне радуюсь за него.

Главной задачей тренер считает не медали, а правильную базу.

– Техника – это фундамент. Если он крепкий, то для ребенка не будет ничего невозможного.

«Я чувствую себя живой в ритме нон-стоп»

После занятий с детьми Алена снова становится спортсменкой. Она продолжает выступать сама, тренироваться и искать новые подходы в работе. Самой большой наградой считает даже не собственные победы.

– Когда слышишь, что кто-то мечтает быть похожим на тебя и стать тренером по акробатике, это и есть лучшая мотивация становиться лучше и сильнее.

Останавливаться девушка не собирается.

– Я чувствую себя живой в ритме нон-стоп. Спорт научил меня быстро адаптироваться и не сдаваться. И пока я не вижу причин останавливаться.

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