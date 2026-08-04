Уральская кузница талантов: Бушуевский фестиваль в Златоусте собрал почти 49 тысяч гостей со всей страны

Мастера Златоуста привезли на площадку фестиваля лучшие работы. Фото: пресс-служба губернатора.

Оружейным традициям Златоуста больше 200 лет. Их заложил художник-гравер Иван Николаевич Бушуев, и до сих пор клинок с гравировкой златоустовской школы, посуда или картина считаются предметами гордости. Наши мастера изготавливают ковчеги для мощей и иконостасы для церквей, украшают медали федеральных соревнований, делают сувенирную продукцию в подарок первым лицам страны.

Интерес к уникальному искусству только растет, и это показал IX Всероссийский Бушуевский фестиваль — единственный в мире, посвященный украшенному холодному оружию. Второй год он проходит на территории лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. Эта площадка вмещает всех желающих мастеров, позволяет делать представления и концерты, при этом организован транспорт из Златоуста.

В этом году фестиваль собрал рекордные 49 тысяч человек. Открыл событие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Бушуевский фестиваль — это возможность увидеть, как на практике живут традиции оружейного дела и кузнечного мастерства, — отметил глава региона. — Программа получилась по-настоящему разнообразной: от площадок мастеров и исторической реконструкции до чемпионата по ножевому многоборью и фестиваля кухни народов России. В Год единства народов России нам удалось собрать людей разных культур. Свои изделия привезли ведущие уральские предприятия, мастера из других регионов и молодые специалисты. Радует, что в профессию активно идет молодежь, а мастера передают знания из рук в руки. Значит, у златоустовской гравюры есть надежная смена.

Бушуевский фестиваль — это огромная выставочная площадка, где свою продукцию представили крупные оружейные компании, например, Златоустовская оружейная фабрика, которая работает с XIX века.

— На нашем предприятии трудился легендарный художник Иван Бушуев, — говорит исполнительный директор и главный художник фабрики Елена Кремнева. — Мы бережно храним традиции: классический крылатый конек остается символом полета художественной мысли. Сегодня историческая основа дополняется современными технологиями - работой с эмалями, серебрением и высокоточной механической обработкой.

Одна из последних работ Златоустовской оружейной фабрики — казачья шашка в подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения.

У златоустовских мастеров растет достойная смена. Фото: Степан СЕРЕБРЯКОВ.

Еще одна мастерская, которая привлекает внимание — музей имени златоустовского скульптора Владимира Жарикова. Именно этот мастер придумал образ Ивана Бушуева и создал памятник, который стоит на привокзальной площади в Златоусте. Этот облик можно увидеть и в символике фестиваля.

— Моделью для создания образа Ивана Бушуева в свое время послужил молодой златоустовский художник Григорий Мануш, — говорит президент фонда имени скульптора Лариса Мингажева. — Фестиваль позволяет нам глубже представить нашу мастерскую. Сам Владимир Павлович Жариков всегда говорил: «День прошел зря, если я не окунул палец в глину», и сегодня каждый гость может прикоснуться к этому материалу на наших мастер-классах по лепке.

Уникальность Бушуевского фестиваля в его интерактивности. Для гостей работали тематические площадки: «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Город мастеров», «Историческая реконструкция», а также детские и образовательные пространства. Прошли мастер-классы по кузнечному делу, гравировке и другим видам декоративно-прикладного искусства. Атмосферу создавали реконструкторы и ремесленники, а вечером выступили заслуженная артистка России Пелагея и певица Людмила Николаева.

— В 2027 году Челябинск станет Культурной столицей. К этому статусу мы идем, опираясь на традиции, реальное дело и глубокое уважение к профессии, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.