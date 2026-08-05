Больше времени на подготовку: премия «Ветклиника года» принимает заявки до 31 августа

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Хорошие новости для всех, кто заботится о здоровье своих питомцев! «Комсомольская правда — Челябинск» приняла решение продлить прием заявок на конкурс «Ветклиника года». Чтобы клиники успели подготовиться без спешки, мы будем ждать их до 31 августа 2026 года.

Также изменится период голосования: со 2 сентября по 30 октября. Награждение пройдет в начале ноября, о точной дате сообщим дополнительно.

По всем вопросам участия пишите на почту tatyana.sterhova@phkp.ru.

Напомним суть проекта. Каждая ветеринарная клиника Челябинской области может показать свою работу: рассказать об опыте врачей, особенностях приема, качестве обородувания, возможностях диагностики и лечения. Оценивать их будут главные эксперты — хозяева питомцев, которые серьезно относятся к здоровью своих хвостатых друзей. По итогам голосования жители региона помогут составить главный рейтинг доверия к ветеринарным клиникам.

По итогу победителями станут не только те, кто лечит по последнему слову науки, но и всегда находят время погладить пушистых пациентов и успокоить хозяев.

В конкурсе заявлены следующие номинации:

— Лучшая ветклиника;

— Лучшая круглосуточная клиника;

— Клиника с передовым оборудованием;

— «Открытое сердце» — за вклад в спасение бездомных животных;

— Лучший стационар;

— Лучшая диагностика;

— Индивидуальная номинация — «Лучший ветеринарный врач».

Давайте вместе выберем лучших докторов для наших хвостиков в Челябинской области!

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