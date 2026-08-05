Больше времени на подготовку: премия «Ветклиника года» принимает заявки до 31 августа

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Хорошие новости для всех, кто заботится о здоровье своих питомцев! «Комсомольская правда — Челябинск» приняла решение продлить прием заявок на конкурс «Ветклиника года». Чтобы клиники успели подготовиться без спешки, мы будем ждать их до 31 августа 2026 года.
Также изменится период голосования: со 2 сентября по 30 октября. Награждение пройдет в начале ноября, о точной дате сообщим дополнительно.
По всем вопросам участия пишите на почту tatyana.sterhova@phkp.ru.
Напомним суть проекта. Каждая ветеринарная клиника Челябинской области может показать свою работу: рассказать об опыте врачей, особенностях приема, качестве обородувания, возможностях диагностики и лечения. Оценивать их будут главные эксперты — хозяева питомцев, которые серьезно относятся к здоровью своих хвостатых друзей. По итогам голосования жители региона помогут составить главный рейтинг доверия к ветеринарным клиникам.
По итогу победителями станут не только те, кто лечит по последнему слову науки, но и всегда находят время погладить пушистых пациентов и успокоить хозяев.
В конкурсе заявлены следующие номинации:
— Лучшая ветклиника;
— Лучшая круглосуточная клиника;
— Клиника с передовым оборудованием;
— «Открытое сердце» — за вклад в спасение бездомных животных;
— Лучший стационар;
— Лучшая диагностика;
— Индивидуальная номинация — «Лучший ветеринарный врач».
Давайте вместе выберем лучших докторов для наших хвостиков в Челябинской области!
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