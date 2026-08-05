«Регион службы жестко зафиксирован»: кто и как будет защищать Челябинскую область от атак беспилотников в отрядах «БАРС»

Первая смена отряда «БАРС» уже приступила к дежурству на объектах. Фото: Министерство общественной безопасности Челябинской области

В Челябинской области продолжается активное формирование регионального отряда «БАРС». В него будут входить специальные мобильные группы, чья задача — защита критически важных объектов региона от атак беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в области идет набор военнослужащих в войска беспилотных систем Минобороны. На пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» министр общественной безопасности региона Александр Гриб подробно рассказал о целях создания отряда, условиях набора и службы, а также о гарантиях для бойцов.

Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб и начальник челябинского пункта отбора на военную службу по контракту Павел Ильинов. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Задачу сформировать в регионах подразделения по борьбе с БПЛА поставлена президентом Владимиром Путиным: необходимость вызвана существенным ростом глубины проникновения беспилотников противника на территорию страны. Прежде всего под защиту «БАРС» попадут предприятия военно-промышленного комплекса, логистической инфрастурктуры и объекты жизнеобеспечения.

Вступить в «БАРС», по словам Александра Гриба, может любой желающий. Условий немного. Это возраст — до 50 лет для рядовых и до 57 для офицеров, отсутствие судимости, а также психологическая устойчивость, для того, чтобы применять огнестрельное оружие. Категории годности по здоровью — любые, разрешающие прохождение военной службы (в том числе ограниченную годность — «В»).

Фото: Министерство общественной безопасности Челябинской области

На первую дежурную смену в региональный «БАРС» будет набрано 300 человек. Александр Гриб отметим, что это число будет увеличиваться:

— Мы понимаем, что эти люди не могут постоянно находиться на дежурстве, должна быть обеспечена их ротация. Сейчас мы исходим из того, что продолжительность смены будет порядка двух месяцев: полмесяца на полигоне 90-й танковой дивизии для прохождения огневой и медицинской подготовки; полтора месяца — дежурство на тех объектах, которые подлежат защите. В дальнейшем количество людей будет увеличиваться, и мы призываем всех неравнодушных вступать в отряд «Барс».

Огневая подготовка. Фото: Министерство общественной безопасности Челябинской области

Спектр вооружений, которые будут применять бойцы отрядов, достаточно широк: гладкоствольное оружие, крупнокалиберные пулеметы, антидроновые ружья, установки РЭБ и даже дроны-перехватчики, способные повредить либо сбить с курса БПЛА противника. Работать группы будут по зонально-объектовому принципу.

— Всем необходимым вооружением «БАРС» обеспечит Министерство обороны. Остальное имущество обеспечивается либо теми предприятиями, которые подлежат защите, либо средствами бюджета региона, если мы говорим о тех группах, которые работают по зональному принципу защиты, когда прикрывается не какой-то конкретный объект, а определенная область.

Добровольцы будут получать три зарплаты: одну — среднегодовую, от нынешнего работодателя (затраты возместит Министерство обороны), вторую — денежное довольствие от военного ведомства (от 20 до 57 тысяч, в зависимости от звания и должности) и третью — от предприятия, на котором дежурит мобильная группа.

— На предприятия, которые подлежат защите решением оперативного штаба области, возложена обязанность обеспечить людям, которые находятся на дежурстве на их объектах, выплаты в размере не менее 85 тысяч рублей, — заявил министр. — Таким образом, если суммировать с денежным довольствием Минобороны, выплата составит как минимум 105 тысяч рублей.

Бойцы «БАРС» проходят курсы тактической медицины. Фото: Министерство общественной безопасности Челябинской области

Желающие служить в «БАРС» заключают контракты с Минобороны и становятся военнослужащими. Вместе с тем, власти гарантируют, что бойцов отрядов не будут посылать в командировки за пределы родного региона.

— По контрактам «БАРС» у нас абсолютно жестко зафиксировано о том, что местом прохождения службы является только территория Челябинской области. Резервист, который заключил контракт на прохождение службы в «Барсе», не может быть направлен за пределы региона. Это отдельно оговорено, потому что было по этому поводу также много сомнений, много вопросов, — заявил Александр Гриб.

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