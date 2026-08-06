Кристина Карболина из Челябинска поднялась на пик Ленина. Фото: Павел Каюн

Маркетолог из Челябинска Кристина Карболина поднялась на пик Ленина – одну из самых известных вершин Памира высотой 7134 метра. Но после нескольких минут на вершине начался самый сложный этап экспедиции: двум участникам стало плохо, одному понадобился кислород, а затем группа несколько часов не могла найти лагерь на высоте 6100 метров из-за метели и почти нулевой видимости. Но история пика Ленина знает немало трагедий: от легендарного восхождения первой женской советской сборной в 1974 году, где погибло восемь альпинисток, до страшной трагедии 1990 года, когда сход лавины унес жизни 43 человек.

Публикуем дневник восхождения.

00:00. Ночь перед штурмом

Перед самым подъемом на вершину будильник прозвенел ночью. За палаткой снег, ветер и темнота. Впереди был долгий день. Нужно было собрать рюкзак и еще раз проверить снаряжение.

– Надо вылезать из спальника и собираться на штурм. Взять все, что пригодится в следующие сутки. Осознать, что впереди долгий путь. Принять холод, малое количество сна, – вспомнила Кристина.

Изначально план был другим: перед штурмом группа должна была переночевать на высоте 6100 метров. Но погода внесла изменения. Участники остались ниже – на высоте 4400 метров.

Для Кристины эта высота уже была знакомой. Во время прошлогоднего восхождения на пик Раздельная она ночевала на 6100 метрах (тот поход был одним из этапов подготовки к новой цели).

– Думаю, ночевка непосредственно перед штурмом добавила участникам немного стресса. Но на сам подъем это не повлияло. Гиды грамотно оставили нас на 4400, чтобы акклиматизация не терялась и мы отдыхали перед штурмом.

«Я не могла не захотеть подняться на высшую точку Памира»

В повседневной жизни Кристина занимается маркетингом и стратегией больше 15 лет. Она соорганизатор конференции и курсов на Урале, бегает горные трейлы и марафоны.

В горы она пришла в 2022 году. Тогда вместе с подругой начала ходить в походы по Уралу. У подруги уже был опыт восхождений на Эльбрус, и постепенно у Кристины появилась первая большая цель: подняться на вершину. После Эльбруса был Казбек с севера, затем пик Раздельная. Пик Ленина стал следующим шагом.

– Конечно, я не могла не захотеть подняться на высшую точку Памира. Она очень манила, – рассказывает Кристина.

Подготовка к такому восхождению занимает очень долгое время. Уже два года Кристина занимается в беговой школе. За несколько месяцев до экспедиции сдала анализы, чтобы понимать состояние организма. Но одной физической подготовки, считает она, недостаточно.

– Мне кажется, 60% успеха на горе зависит от психики. Паника и страх – прямая дорога к горной болезни.

В рюкзак Кристина брала только необходимое: термос с горячим чаем, бутылку колы и изотоника, фруктовое пюре, углеводные гели, шоколад, конфеты, аптечку, запасные перчатки, очки и спасательное одеяло.

Фото: Павел Каюн

02:00. Выход на штурм

В два часа ночи группа вышла из лагеря. Первым испытанием стал холод: ветер бил в лицо, а перед началом подъема участники еще раз проверили снаряжение: кошки, одежду и крепления. Из теплых вещей с собой был только термос с чаем, который накануне вечером приготовили на горелке.

Первый участок маршрута проходил по камням – около 300 метров вверх. Затем начался подъем по снежным участкам. С рассветом группа вышла на плато, дальше был один из самых сложных отрезков маршрута –«нож» (острый горный гребень).

– Чем ты ближе к вершине, тем она кажется дальше.

На высоте любое движение дается сложнее, ведь нужно следить за дыханием, темпом и состоянием организма. Но группа продолжала идти вперед.

13:00. Вершина

На высоте 7134 метра в этот момент почти никого не было. Участники смогли спокойно достать флаги, сделать фотографии и записать видео. Для Кристины это восхождение было посвящено близким людям. Первое видео после подъема девушка записала для мамы.

– Я пришла с двумя флагами, развернуть их на вершине было очень радостно. Вообще гору я посвятила близким людям в этом году.

На вершине группа провела около 20 минут. Участники фотографировались, записывали видео, дождались остальных членов команды и начали спуск. Кристина говорит, что в этот момент понимала главное:

– Вершина – не цель, цель – спуститься.

«Мама переживает каждый раз, как последний»

Перед экспедициями Кристина подробно рассказывает маме о маршруте и предупреждает, когда связи может не быть.

– Мама переживает каждый раз, как последний. Я всегда с ней на связи, где она есть, предупреждаю о том, что будет происходить и что справлюсь.

На вершине связи почти не было, поэтому короткое видео стало для нее способом сказать главное.

– Я сказала ей спасибо за то, что она верит в меня, и как сильно я ее люблю.

После нескольких фотографий и видео группа начала спуск. Кристина, гид Матвей и еще один участник ушли немного раньше и остановились у оставленных рюкзаков, чтобы дождаться остальных. Тогда казалось, что самая сложная часть уже позади. Но именно на спуске начались события, которые Кристина запомнила сильнее всего.

13:20. Двоих вели под руки

Вершина уже была позади, оставался только спуск в лагерь. Но через некоторое время стало понятно, что что-то произошло. Из снежной дымки сначала показался человек, которого с двух сторон поддерживали два гида. Затем появилась еще одна такая же группа. Двум участникам экспедиции стало плохо после подъема на вершину. Одному из них потребовался кислород.

– Дальше ты уже не одна личность, ты становишься единым целым с командой. Видишь, какую мощную психологическую и профессиональную работу делают гиды, чтобы спасти людей. Они действовали быстро.

Несколько часов ушло на то, чтобы доставить кислородный баллон. После этого начался экстренный спуск. Именно этот момент Кристина называет самым тяжелым за все восхождение.

– Когда участникам стало плохо, включается все человеческое, что есть внутри. Ты переживаешь, но делаешь то, что говорит гид, потому что понимаешь: человека спасут.

До экспедиции Кристина знала, что от работы гидов в горах зависит безопасность группы. Но на пике Ленина увидела это на практике.

– Самоотверженность и спокойствие. Такое доверие к ним в этот момент сложно описать. Они знают, что делают: четко, быстро, профессионально. Благодаря им все дошли в полном порядке.

После этого Кристина советует начинающим альпинистам особенно внимательно относиться к выбору команды.

– Если страшно идти в горы, надо выбрать правильных гидов – и все.

17:30. Метель на высоте 6100 метров

После спуска с участка «нож» погода резко изменилась. Гору затянуло облаками, началась метель, а видимость почти исчезла. Группе нужно было найти лагерь на высоте 6100 метров, но в темноте это оказалось сложно.

– Мы идем почти сутки, найти лагерь на 6100 в темноте не удается несколько часов.

К этому моменту позади были бессонная ночь, подъем на высоту 7134 метра, помощь другим участникам и долгий спуск. Сил почти не осталось.

– Впервые в жизни чувствуешь, как сил нет, совсем. Просто переставляешь ноги.

Несмотря на усталость, Кристина говорит, что паники не было. Помогало доверие к гидам и поддержка команды. Помощь пришла неожиданно. Группу нашли другие гиды, вывели в нужном направлении и дали горячий чай. Несколько глотков теплого напитка помогли снова собраться и продолжить путь.

– Это смотивировало идти дальше в темноте.

До лагеря оставался еще почти час пути по глубокому снегу. Но теперь группа понимала, что их траектория верна.

Фото: Павел Каюн

23:00. Лагерь

Когда впереди наконец появилась палатка, на часах было около одиннадцати вечера. С момента выхода на штурм прошли почти сутки. Кристина вспоминает, что сил уже не оставалось даже на привычные действия. Она сняла с себя обвязку вместе с кошками и забралась в спальник.

– Ложишься под вой ветра и моментально засыпаешь, – рассказала Кристина.

Утром группе снова предстоял спуск. Но самое сложное уже осталось позади. После таких экспедиций многие говорят, что больше не хотят возвращаться в горы. Кристине тоже требовалось восстановиться после нагрузки, но новая цель уже появилась. Следующей вершиной для нее должна стать Манаслу.

Сейчас Кристина продолжает тренироваться и возвращается к привычной жизни. Тем, кто только планирует идти в горы, она советует начинать с подготовки и внимательно выбирать людей, с которыми предстоит пройти маршрут.

– Выбирайте правильных гидов. Верьте в себя. Готовьтесь физически: бегайте длинные дистанции, развивайте выносливость.

А мама, которая первой получила сообщение с вершины пика Ленина, в следующий раз снова будет ждать короткое видео от дочери – уже с новой высоты.

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