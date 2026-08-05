«Меня как женщину это глубоко возмущает»: кофейня бывшего хоккеиста из Челябинска оказалась в центре скандала из-за пошлых стаканчиков

Кофейня подверглась критике из-за дизайна стаканчиков. Фото: соцсети

В июле 2026 года 33-летний воспитанник челябинского хоккея Сергей Шумаков, выступавший за разные клубы КХЛ, завершил карьеру и переключился на бизнес. В столице Южного Урала он открыл кофейню. Вот только в социальных сетях горожане обсуждают не вкусные блюда и ароматный кофе, а странное решение по дизайну на крышечках. Кофейню и его владельца обвиняют в сексизме и даже унижении женщин (в лице американской актрисы Меган Фокс). Что не так сделали в заведении, – разбирался корреспондент КП-Челябинск.

Напитки в заведении подают в стаканчиках с крышками с изображениями зарубежных звезд Меган Фокс и Канье Уэста. Фотографии сгенерированы так, что рты у знаменитостей открыты. Именно туда предлагается вставлять трубочку, чтобы выпить кофе. Такое дизайнерское решение вызвало волну критики в соцсетях. Челябинская модель Ева Гетман в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск назвала его оскорбительным.

– Когда я увидела эти стаканчики, моей первой реакцией были шок и брезгливость. Подобный маркетинг – это не просто дурной вкус или попытка сыграть на хайпе, это прямая объективизация, сексизм и унижение. Сгенерировать с помощью ИИ изображения Меган Фокс и Канье Уэста с открытыми ртами так, чтобы покупатели сунули туда трубочку – это откровенный пошлый контекст.

Девушка уверена, что подобный маркетинг напрямую бьет по теме уважения к женщинам. Особенно ее задело использование образа Меган Фокс.

– Меня как женщину это глубоко возмущает. Меган Фокс прошла огромный и тяжелый путь борьбы с голливудской индустрией. Она годами отвоевывала право распоряжаться собственной сексуальностью и трактовать ее по-своему, а не быть бесправным объектом чужих фантазий. И тут локальный бизнес просто берет ее образ, обесценивает этот путь и сводит все к вульгарной шутке. Такой подход принижает женщин и их права.

По мнению модели, подобное решение – совсем не безобидное, а формирует небезопасную атмосферу, в которой уничижительное отношение к женщинам становится нормой.

– Каждая женщина имеет право чувствовать себя в безопасности и быть защищенной, а не проснуться утром и узнать, что в какой-то кофейне твоему сгенерированному изображению суют в рот трубочки.

Не меньше вопросов вызвала и реакция владельца кофейни. По словам Евы, вместо диалога и попытки сгладить конфликт Сергей Шумаков лишь заблокировал ее в социальной сети.

– Вместо того чтобы задуматься, услышать аудиторию и принести извинения, он просто заблокировал меня. Это показывает полное неуважение к клиентам и незрелость.

Модель заявила, что намерена обратиться в ФАС и добиться проверки скандального дизайна.

– Владельцы заведения явно рассчитывают на безнаказанность, думая, что до звезд мировой величины это никогда не дойдет. Но цифровой мир намного теснее, чем им кажется. Такой «маркетинг» не должен становиться нормой в нашем городе. В ближайшее время я планирую подать заявление в ФАС с просьбой проверить эту рекламу на предмет нарушения этических норм и использования непристойных образов. Нам пора учиться делать бизнес уважительно.

К обсуждению подключились и представители локальной индустрии. Челябинский бренд 13SOUK высказал свое мнение на официальной странице, объяснив, что подобные решения влияют на культурную среду города.

– Культура – это то, что формирует сознание человека. То, что мы видим, слушаем каждый день на улицах и в заведениях незаметно меняет наши стандарты. Я не защищаю авторские права Меган. Я, скорее, защищаю культурную и эстетическую среду Челябинска, чтобы город ассоциировался с качеством, красотой и уважением, а не с дешевыми вирусными трюками. Дизайн выглядит как кликбейт низкого качества с использованием лиц знаменитостей без привязки к какому-то уместному по смыслу явлению.

Свою позицию высказала и стилист из Челябинска Ольга Теплякова. Она отметила, что не стала резко критиковать идею, а решила уточнить у представителей кофейни, в чем заключается замысел.

– Я не возмутилась, а спросила, почему такая идея, которая, на мой взгляд, не очень приличная, когда кому-то что-то засунуто в рот. Дизайн не возмутительный, а не понравился мне. Мне кафе ответило. Меня ответ устроил. Я думаю, вы и сами узнаете ответ у владельцев кафе.

В самой кофейне к критике отнеслись спокойно. Там пояснили, что дизайн был сделан специально к открытию в небольшом тираже.

– Приятно наблюдать ажиотаж вокруг нашего проекта. Мы действительно старались открыть в нашем любимом городе новую точку притяжения. Вся концепция проекта была разработана профессионалами в рекламной сфере и очень понравилась основателям. Мы, конечно, не хотели никого оскорбить. Изготовленные костеры являются частью визуала и несут двойную функцию – как над стаканом, так и под ним. Нам хотелось придать им красоты и индивидуальности, а красота в глазах смотрящего. Какой костер взять и как его использовать – выбор гостя. Дизайнов стаканчиков у нас три, а уж дизайнов костеров – более шести, – рассказала корреспонденту КП-Челябинск арт-директор «КофеШум» Екатерина.

По словам представителей кофейни, после открытия заведения 90% гостей остались под впечатлением от концепции проекта и дизайна костеров.

– Мы учитываем мнение 10% аудитории, которые выразили свое недовольство. Вся команда проекта за то, чтоб Челябинск с каждым днем и с каждым проектом, создаваемым в нем, становился лучше.

Тем временим юрист Марина Пьянкова объяснила, что подобная история может иметь и юридические последствия. По ее словам, согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, использовать изображение человека можно только с его согласия. В теории звезды вполне могут предъявить претензии к заведению, если узнают, что их образ используют в коммерческих целях без разрешения. В этом случае они могут потребовать прекратить это и даже взыскать компенсацию морального вреда. При этом тот факт, что изображения были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, не обязательно спасает от ответственности. Подобных дел в судебной практике немного, но это не означает, что и рисков пока нет. Кроме того, остается еще один спорный момент. Если при создании дизайна использовались реальные фотографии, то могут возникуть вопросы по авторскому праву.

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