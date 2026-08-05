В одном шаге от мировой славы: трагическая история первого биатлониста-олимпийца Сергея Данча

Сергей Данч на первенстве СССР по биатлону среди юношей, 1977 г. Фото: ugra-news.ru, депспорта Югры, Иван Шагин, Лев Бородулин

Имя Сергея Данча навсегда вписано в историю советского спорта как пример невероятного упорства обычного сибирского мальчишки. Ко Дню физкультурника, который отмечают во вторую субботу августа журналисты ugra-news.ru вспомнили историю своего земляка.

Сергей Данч. Источник: ugra-news.ru

Талантливый спортсмен громко заявил о себе в конце 1970-х годов. Спортивные наклонности у него заметили учителя физкультуры школы № 15, когда он уже учился в седьмом классе. Это считалось «поздним стартом», однако благодаря желанию самого подростка и поддержке родителей Анны Афанасьевны и Константина Дмитриевича Сергей попал в спортивную школу в «Долине ручьев».

Его первым наставником стал Николай Бондарев. Между тренером и учеником сложились не просто рабочие, а дружеские отношения; они вместе ездили на охоту и рыбалку, жили в одной палатке.

— Когда я тренировал Сергея, мне очень много помогали его родители... Трудно сказать, добились бы мы с Сергеем таких побед без их помощи, так как хорошего спортсмена, волевого человека одному тренеру воспитать не под силу, — делился подробностями Николай Бондарев с автором книги «Сергей Данч, или Незабытая легенда» Галиной Захаровой.

Упорство югорчанина проявлялось во всем. Однажды на соревнованиях в Ишиме, где он не занял призового места в гонке, Данч подошел к тренеру и попросил задержать автобус, чтобы пробежать 15 километров пешком. Как вспоминал Николай Петрович, Сергею не хватало тридцати километров до выполнения годового плана, который он сам себе установил. Автобус задержали — план был выполнен, а на следующий день Сергей выиграл приз.

В 1976 году Данч ста чемпионом страны среди юношей по биатлону и вошел в сборную СССР. Путь на мировой пьедестал был непростым. Серебро на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене далось тяжелее золота: тогда советские спортсмены впервые столкнулись с пластиковыми лыжами и мелкокалиберными винтовками. В письмах тренеру Сергей описывал трудности:

— Мы не имели большого опыта подготовки таких лыж при плюсовой температуре. А здесь стояла жара — снег к обеду стал водяной жижей, а ночью лыжню подморозило, и образовалась ледяная колея. Никто у нас в стране не знал, что у пластика нужно поднимать ворс.

После успеха на мировом первенстве в 1979 году Сергея включили в состав олимпийской сборной зимних Игр 1980 года. Накануне старта эстафеты лидер команды Александр Тихонов заболел, и место в четверке прочили 22-летнему Данчу, показавшему лучший ход на последнем круге контрольной тренировки. Однако тренерский штаб отдал предпочтение опытному ветерану,: он вышел на старт и взял свое четвертое олимпийское золото. Для молодого спортсмена, который вернулся домой без наград, это стало тяжелым ударом, хотя казалось, что все главные победы еще впереди.

Но подняться олимпийский пьедестала ему так и не было суждено. Спустя два года, в 1982-м, жизнь Сергея Данча трагически оборвалась в автокатастрофе по пути на сборы национальной команды. Ему было всего 24 года.

Позже югорский журналист Галина Захарова соберет воспоминания родных и друзей в книгу «Сергей Данч, или Незабытая легенда», которая станет примером для будущих чемпионов Югры Юрия Кашкарова и Евгения Редькина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.