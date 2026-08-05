Мать оставила кроху-дочку с отцом, а вернувшись, нашла ее едва живой: в Кургане мужчина избил своего годовалого ребенка

Отцу-изуверу грозит до 20 лет за решеткой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кургане годовалая девочка попала в реанимацию, врачи борются за жизнь малышки, а ее отец стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство малолетнего ребенка.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», страшная сцена разыгралась в квартире одного из домов Заозерного района. Мать годовалой девочки отлучилась по делам, с дочкой остался отец. Но вместо того, чтобы присматривать за крохой, курганец стал прикладываться к бутылке.

Напившись, мужчина пришел в ярость и решил выместить злобу на ребенке. Изувер стал бить беспомощную малышку по голове.

Фото: СУ СК по Курганской области

Региональное СУ Следственного комитета опубликовало чудовищные кадры с места событий. В небольшой кухне в красных пятнах и брызгах пол, обои и даже оконная ручка. Из-за шторы сиротливо выглядывает игрушка-уточка.

Фото: СУ СК по Курганской области

Вернувшаяся мать обнаружила дочку с тяжкими травмами. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, диспетчеры выслали по адресу еще и полицию.

Фото: СУ СК по Курганской области

Девочку увезли в больницу, а ее отца задержали. Мужчина признался, что изувечил собственного ребенка. В прошлом у 28-летнего горожанина уже есть судимости.

Доклад о покушении на убийство девочки запросил председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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