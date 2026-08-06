Курганцев предупредили об опасности с неба. Фото: администрация Кургана

В Курганской области 6 августа ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщила региональная РСЧС. В Кургане зазвучали сирены массового оповещения.

В регионе работают дежурные службы и силовые ведомства.

Зауральцам рекомендуют не поддаваться панике, но спрятаться в капитальных строениях с бетонными стенами или подвалах.

Режим ракетной опасности в Кургане 6 августа 2026

Областная РСЧС объявила о введении особого режима в 11:29 6 августа. Зауральцам рекомендовали укрыться в подвалах или помещениях без окон. Вдобавок жителей региона предупредили о возможных проблемах с подключением к мобильному интернету.

Почему ввели режим ракетной опасности в Кургане 6 августа 2026

Режим ракетной опасности вводят, когда становится известно о вероятности атаки ракетами или БПЛА. Как правило, тревогу объявляют, когда опасные объекты приближаются к границам региона. Ранее 6 августа об опасности сообщили в Уфе, Перми, а затем и в соседней Челябинской области.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Кургане 6 августа 2026

Невозможно заранее сказать, как долго продлится тревога. Судя по предыдущему опыту, режим ракетной опасности может продолжаться до нескольких часов.

Обновлено: Режим ракетной опасности в Курганской области был отменен в 13:55.

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