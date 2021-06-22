«За нами — будущее!»: почему у Партии пенсионеров хорошие шансы на выборах в Госдуму и в региональные парламенты

На сентябрьских выборах «пенсионеры» планируют стать парламентской партией в Государственной Думе и «взять» 25 мест в Законодательных собраниях. Об этом на отчетном собрании сообщил Председатель правления Челябинского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов. К слову, здесь же он был единогласно избран делегатом на федеральный съезд, который пройдет в Москве 29 июня. На столичном партийном форуме будут названы имена кандидатов, которые пойдут на выборы в Госдуму.

Как рассказал Степан Фирстов, Партия пенсионеров будет выдвигать свой список в рамках территориальной группы, в которую помимо Южного Урала входят Курганская и Оренбургская области. Что касается одномандатных округов в этих регионах, то будет применен успешный челябинский опыт выборов в Законодательное собрание по выдвижению врачей.

И это ноу-хау представляется весьма разумным с учетом того, что тема коронавируса никуда не делась, а состояние отечественного здравоохранения по-прежнему оставляет желать лучшего. Год назад мало кто предполагал, что представитель Партии пенсионеров прорвется в Законодательное собрание Челябинской области. Однако это произошло, больше того, в областном парламенте даже образовалась небольшая «врачебная» фракция партии в лице Степана Фирстова и Владимира Владимирского. К слову, весьма симпатичная в содержательном плане. Доктора без истерики и дешевого популизма последовательно гнули свою линию. Можно вспомнить, как представители челябинской Партии пенсионеров выявили несоответствие «нарисованных на бумаге» зарплат медицинских работников фактическим. И открыто об этом заявили. Или как предложили создать в поликлиниках Южного Урала гериатрические кабинеты — для улучшения качества медицинской помощи пожилым пациентам.

— У нас есть свои наработки и предложения не только в медицине, но и в экономике, ЖКХ, социальной политике. И мы не считаем, что наши подходы хуже, чем у представителей других партий, что мы меньше знаем о жизни, чем они, — говорит Степан Фирстов.

Работу челябинского отделения Партии пенсионеров заметили в Москве. Степан Фирстов был избран Секретарем Центрального Совета партии пенсионеров по здравоохранению, став координатором медицинского направления на федеральном уровне.

Амбиции южноуральских «пенсионеров» подкрепились успехами партии на всероссийском уровне — на выборах в региональные парламенты в 2020 году партия набрала в среднем 5,4% голосов и получила восемь новых мандатов в семи регионах. И этому были свои объективные основания. В условиях растущей бедности и увеличивающегося материального расслоения россиян, в обществе растет запрос на социальную справедливость, поддержку малоимущих граждан, представителей старшего поколения. А это ключевые пункты программы Партии пенсионеров.

— В полном название партии я бы сделал акцент на словах «за социальную справедливость»,- подчеркивает Фирстов. — Конечно, каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Но в этом суть политики Партии пенсионеров.

О том, что партия набирает силу на политической арене, свидетельствуют и свежие исследования политологов и социологов, которые прогнозируют, что на выборах в Госдуму «пенсионеры» могут набрать от 8 до 12% голосов избирателей.

Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров также настроен оптимистично, несмотря на ограниченность в средствах.

— У нас нет государственного финансирования, поэтому мы идем на выборы во многом на энтузиазме, рассчитываем на поддержку гражданского общества, — отмечает лидер южноуральских «пенсионеров». — Кампания будет достаточно короткой, но интенсивной и содержательной. Применим тактику «последнего рывка». Будем надеяться, что нас услышат.

Интересно, что на собрании регионального отделения Партии пенсионеров шла речь о расширении аудитории сторонников, к пенсионерам и медикам вполне могут добавиться учителя и работники культуры и даже молодежь.

— Как это ни парадоксально звучит, но мы — партия будущего — говорит Степан Фирстов. — Ведь каждый рано или поздно станет пенсионером. И каждый человек должен задуматься над тем, как он будет отстаивать свои интересы — сегодня и в будущем. Неудивительно, что у нас в партии формируется молодежное крыло. При этом пенсионеры остаются ядром нашего электората. Но защищая их, мы работаем в интересах всех наших граждан, независимо от возраста.