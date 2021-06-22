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Общество22 июня 2021 17:30

Как выглядят песочные скульптуры в Челябинске после первого сильного дождя

Чиновники обещали, что эти фигуры доживут до осени
Авторы (2):
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
Ольга МУРЗИНА
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Трещину на скульптуре можно увидеть, если приглядеться. Фото: Ольга Мурзина

Трещину на скульптуре можно увидеть, если приглядеться. Фото: Ольга Мурзина

В Челябинске открылся фестиваль песочной скульптуры. Он стал подарком к 285-летию города и объединил в Саду камней на набережной реки Миасс 12 фигур. В них лучшие мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Пензы отразили основные вехи развития столицы Южного Урала. Чиновники обещают, что фигурам не страшен ни дождь, ни ветер. Корреспондент КП-Челябинск побывал на месте событий после непогоды и проверил, так ли это на самом деле.

На одной из скульптур все-таки появилась трещина. Фото: Ольга Мурзина

На одной из скульптур все-таки появилась трещина. Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

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