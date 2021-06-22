Как выглядят песочные скульптуры в Челябинске после первого сильного дождя

Трещину на скульптуре можно увидеть, если приглядеться. Фото: Ольга Мурзина

В Челябинске открылся фестиваль песочной скульптуры. Он стал подарком к 285-летию города и объединил в Саду камней на набережной реки Миасс 12 фигур. В них лучшие мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Пензы отразили основные вехи развития столицы Южного Урала. Чиновники обещают, что фигурам не страшен ни дождь, ни ветер. Корреспондент КП-Челябинск побывал на месте событий после непогоды и проверил, так ли это на самом деле.

На одной из скульптур все-таки появилась трещина. Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

Фото: Ольга Мурзина

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