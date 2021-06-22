В поселке под Челябинском начался пожар после удара молнии в крышу жилого дома

Фото: Ангелина Никитина

Вечером во вторник, 22 июня, в поселке Залесье под Челябинском начался крупный пожар. Как сообщают очевидцы, во время грозы молния ударила в крышу трехэтажного жилого дома по улице Еловая, 3.

— Я вначале подумала, что это взрыв. У нас автомобили с сигналками сработали почти у всех, а это ближе к Вишневой горке. Потом выяснилось, что загорелся дом. Хорошо, что пожарная часть у нас рядом, — рассказала очевидец происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что на месте возгорания уже работают пожарные.

— Наши подразделения работают в поселке Западный. Два человека спасено по маршевым лестницам, десять вышли самостоятельно. По предварительной информации пострадавших нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В ведомстве также добавили, что точные причины пожара будут установлены сотрудниками отдела дознания.

Обновлено в 20:36.

Наша коллега Алена Ватутина, которая находится на месте пожара, рассказал подробности тушения возгорания огнеборцами.

— Пострадали две-три квартиры с внешней стороны, где балконы находятся, но непонятно насколько. На месте происшествия работают семь пожарных машин, две лестницы. Сейчас сотрудники МЧС пытаются изнутри разобрать крышу. Пожар еще не потушен, — передает корреспондент с места событий.

Фото: Алена Ватутина

Фото: Алена Ватутина

Фото: Алена Ватутина

Обновлено в 20:47.

В МЧС также рассказали, что на месте пожара было создано два боевых участка.

— На тушение подано два лафетных ствола и ствол высокого давления. АЦ установлена на пожарный гидрант (расстояние 20 метров). Проводится разведка водоисточников. Людей в здании нет, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Обновлено в 20:55.

Житель дома, где произошло ЧП, рассказал, как начался пожар.

— Я находился на улице, когда начался пожар. Забежал в дом и сообщил родителям о произошедшем. Они вышли на балкон и посмотрели на площадку. Потом нам крикнули, что у нас горит крыша. Мы сразу позвонили в МЧС. Пожарные приехали где-то через минут семь, — рассказал Иван Гладков.

Фото: Алена Ватутина

Обновлено в 21:00.

В МЧС объявили о ликвидации огня.

— На пожаре в поселке Западный открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка строительных конструкций, — сообщили в МЧС.

Фото: Алена Ватутина

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