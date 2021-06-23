«Нас ничего не сломит»: звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов выступил в Челябинске под проливным дождем

Дмитрий Певцов сказал, что дождь его не остановит Фото: Кирилл САДЫКОВ

Стихия вмешалась в концерт Народного артиста России Дмитрия Певцова в сопровождении Певцов-оркестра с программой «Эхо Победы». Мелкий дождик превратился в ливень, а слушатели перекочевали под навес сцены.

Исполнитель не захотел прерывать концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Сам Певцов все это время находился на сцене под крышей.

— Нас ничего не сломит, — несколько раз повторил Дмитрий Певцов.

Полиция пропускала только тех, кто был в медицинских масках Фото: Кирилл САДЫКОВ

Без масок могли пройти те, кто недавно переболел ковидом или уже поставил себе прививку Фото: Кирилл САДЫКОВ

В начале концерта зрители сидели на стульях и лавочках Фото: Кирилл САДЫКОВ

А кто-то танцевал Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы пришли послушать Дмитрия Певцова всей семьей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто-то прятался от дождя под зонтом Фото: Кирилл САДЫКОВ

А кто-то под пакетом. Но все равно не уходил Фото: Кирилл САДЫКОВ

О социальной дистанции пришлось забыть — все хотели спрятаться от дождя под палаткой Фото: Кирилл САДЫКОВ

Но Дмитрий Певцов не захотел прерывать концерт Фото: Кирилл САДЫКОВ

В итоге зрители подошли вплотную к сцене, чтобы спрятаться под козырьком Фото: Кирилл САДЫКОВ

Зато какая атмосфера: дождь и любимые песни Фото: Кирилл САДЫКОВ

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