«Нас ничего не сломит»: звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов выступил в Челябинске под проливным дождем

Дмитрий Певцов сказал, что дождь его не остановит
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Стихия вмешалась в концерт Народного артиста России Дмитрия Певцова в сопровождении Певцов-оркестра с программой «Эхо Победы». Мелкий дождик превратился в ливень, а слушатели перекочевали под навес сцены.
Исполнитель не захотел прерывать концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Сам Певцов все это время находился на сцене под крышей.
— Нас ничего не сломит, — несколько раз повторил Дмитрий Певцов.
Полиция пропускала только тех, кто был в медицинских масках
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Без масок могли пройти те, кто недавно переболел ковидом или уже поставил себе прививку
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В начале концерта зрители сидели на стульях и лавочках
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А кто-то танцевал
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинцы пришли послушать Дмитрия Певцова всей семьей
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кто-то прятался от дождя под зонтом
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А кто-то под пакетом. Но все равно не уходил
Фото: Кирилл САДЫКОВ
О социальной дистанции пришлось забыть — все хотели спрятаться от дождя под палаткой
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Но Дмитрий Певцов не захотел прерывать концерт
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В итоге зрители подошли вплотную к сцене, чтобы спрятаться под козырьком
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Зато какая атмосфера: дождь и любимые песни
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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