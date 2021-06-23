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Звезды23 июня 2021 14:40

«Нас ничего не сломит»: звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов выступил в Челябинске под проливным дождем

Песни военных лет люди слушали под зонтами
Дарья МАРКОВА
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Дмитрий Певцов сказал, что дождь его не остановит

Дмитрий Певцов сказал, что дождь его не остановит

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Стихия вмешалась в концерт Народного артиста России Дмитрия Певцова в сопровождении Певцов-оркестра с программой «Эхо Победы». Мелкий дождик превратился в ливень, а слушатели перекочевали под навес сцены.

Исполнитель не захотел прерывать концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Сам Певцов все это время находился на сцене под крышей.

— Нас ничего не сломит, — несколько раз повторил Дмитрий Певцов.

Полиция пропускала только тех, кто был в медицинских масках

Полиция пропускала только тех, кто был в медицинских масках

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Без масок могли пройти те, кто недавно переболел ковидом или уже поставил себе прививку

Без масок могли пройти те, кто недавно переболел ковидом или уже поставил себе прививку

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В начале концерта зрители сидели на стульях и лавочках

В начале концерта зрители сидели на стульях и лавочках

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А кто-то танцевал

А кто-то танцевал

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы пришли послушать Дмитрия Певцова всей семьей

Челябинцы пришли послушать Дмитрия Певцова всей семьей

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто-то прятался от дождя под зонтом

Кто-то прятался от дождя под зонтом

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А кто-то под пакетом. Но все равно не уходил

А кто-то под пакетом. Но все равно не уходил

Фото: Кирилл САДЫКОВ

О социальной дистанции пришлось забыть — все хотели спрятаться от дождя под палаткой

О социальной дистанции пришлось забыть — все хотели спрятаться от дождя под палаткой

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Но Дмитрий Певцов не захотел прерывать концерт

Но Дмитрий Певцов не захотел прерывать концерт

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В итоге зрители подошли вплотную к сцене, чтобы спрятаться под козырьком

В итоге зрители подошли вплотную к сцене, чтобы спрятаться под козырьком

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Зато какая атмосфера: дождь и любимые песни

Зато какая атмосфера: дождь и любимые песни

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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КультураКультура: музыка