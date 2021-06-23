В Челябинске врач собрала целую копилку монет, извлеченных из желудков детей

Копилка десять лет стояла в детской больнице, теперь ее разбили. Фото: ЧОДКБ

Врач из Челябинска 10 лет собирала монеты, проглоченные детьми и извлеченные медиками. Деньги заведующая эндоскопическим отделением областной детской клинической больницы Татьяна Лещева складывала в большую копилку в виде кошки.

— Врач всегда спрашивает: «Это не последние деньги в семье?» Ни разу не случалось, чтобы за монетами кто-то из родителей обращался, — рассказал пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок.

Помимо «мелочи» в больнице остаются самые разнообразные вещицы: пуговицы, мелкие игрушки, магниты.

В желудках у детей оказываются самые разные предметы. Фото: ЧОДКБ

Лишь однажды понадобилось вернуть владельцам вытащенный из детского желудка предмет: мальчик из цыганской семьи проглотил драгоценную золотую сережку.

Когда заполнившуюся копилку-кошку разбили, внутри оказалось около тысячи рублей. «Богатство» решили потратить на небольшие сувениры для сотрудников эндоскопического отделения.

Дети глотают монеты разного номинала. Фото: ЧОДКБ

Родители спасенных медиками детей уже откликнулись на историю в соцсетях.

— Наша двушечка тоже имеется в вашей коллекции... Спасибо вам, дорогие доктора! Надеемся, что в вашей копилке от нашей семьи она первая и последняя! — пишет челябинка Мария Иванова.

— Наши пять рублей тоже в копилочке, спасибо вам огромное, — поддерживает Раиса Морозова.

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