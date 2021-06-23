Челябинские хирурги удалили огромную опухоль из глаза четырехмесячного младенца

Фото: ЧОДКБ

В Челябинске мама 1,5 месячного младенца обратила внимание, что у ее ребенка правый глаз стал размером больше левого. За консультацией она обратилась к офтальмологам областной детской клинической больницы. Сделанные врачами снимки МРТ и УЗИ показали в орбите глаза ребенка кисту большого размера. Хирург-офтальмолог ЧОДКБ Анна Караваева рассказала, что такие новообразования у грудных детей, как правило, являются врожденными аномалиями развития и клинически проявляются достаточно рано.

— Орбита - костное вместилище для глазного яблока и вспомогательного аппарата органа зрения, любое новообразование в ней приводит к вытеснению или смещению глаза в противоположную сторону, что и является первой жалобой, — объясняет Анна Караваева. — С хирургической точки зрения орбитальное пространство глаза очень тесное и заполнено крайне важными для органа зрения структурами. В момент вмешательства необходимо крайне деликатно работать в орбитальном пространстве, чтобы не повредить глазодвигательные мышцы, кровеносные сосуды и нервы.

Было решено провести операцию на глазу. Но до начала всех хирургических манипуляций специалисты ЧОДКБ сделали лучевую и ультразвуковую диагностику, которая определила точные характеристики образовавшейся кисты, в том числе ее размеры, целостность и распространение за пределы орбиты глаза.

В состав операционной бригады по удалению врожденной дермоидной кисты вошли: офтальмологи-хирурги Татьяна Калинина и Анна Караваева, врач-ординатор Ксения Яковенко, операционная медсестра Наиля Юзмухаметова, врач-анестезиолог Асия Янышева и анестезиологическая медсестра Ольга Истомина.

Операция прошла успешно, поскольку целостность стенок кисты нарушена не была. Также во время хирургических манипуляций не была повреждена орбита глаза, что тоже является важным результатом. Кроме этого, врачи добились того, что после операции не потребовалась зашивать рану, так как они правильно подобрали место для своих хирургических работ. Таким образом, по мере роста ребенка не останется ни одного упоминания о его болезни в грудном возрасте.

Удаленная из глаза киста. Фото: ЧОДКБ

Фото: ЧОДКБ

Отметим, что ребенок продолжит и дальше наблюдаться в условиях поликлиники ЧОДКБ.

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