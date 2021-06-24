«У меня никогда не было даже четверок»: выпускница из Челябинской области сдала ЕГЭ на 200 баллов

Интересно, чего ученица ждала больше: выпускной или результаты ЕГЭ? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ученица лицея №17 Полина Пирогова из Троицка Челябинской области набрала максимальные баллы сразу на двух ЕГЭ — по русскому языку и литературе. Это только со стороны кажется, что экзамен по литературе легко. На самом деле он считается одним из самых сложных. При этом Полина успевала принимать участие в олимпиадах по английскому языку и занимать призовые места.

— Я думаю, что все-таки это были мои личные амбиции достойно сдать экзамены. Я мечтала об этом, чтобы поступить в хороший универ. Хотя к 100 баллам не стремилась. Как-то так само получилось, — рассказывает ученица.

Полине на кого равняться. В школьные годы ее тетя тоже была отличницей. А теперь помогает племяннице — поднимает ее боевой дух и учит быть уверенной в себе.

Выпускница с детства любит читать. Предпочитаю русскую классику:

— Особенно люблю произведения Гоголя, Достоевского, Чехова.

Сейчас ведется много разговоров о том, что школьная программа нуждается в изменениях, включении более современных авторов, которые популярны у детей. Мы спросили мнении Полины на эту тему.

— Я думаю, нуждается в переменах. К сожалению, школьная программа и задания ЕГЭ — это не одно и то же, поэтому возникают сложности в подготовке. Одно дело рассуждать на общие темы, а другое разбирать литературное произведение, — прокомментировала двухсотбалльница.

Полина Пирогова вместе со своей наставницей Татьяной Ершовой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свой успех Полина связывает с еще одной наставницей — Татьяной Леонидовной Ершовой, учительницей русского языка и литературы, которая за 25 лет работы подготовила несколько стобалльников.

— Я сразу поняла, что Полина может больше, чем остальные. Мы много времени уделяли индивидуальным занятиям. Гениями не рождаются, а становятся только благодаря своему упорству и целеустремленности. Сто баллов могут получить только амбициозные и усидчивые ученики, — убеждена педагог.

Полина утверждает, что за даже за четверть всегда получала только пятерки. Сейчас в ее планах выбрать университет для поступления и окунуться в студенческую жизнь. Свою жизнь отличница хочет связать с исследовательской или преподавательской деятельностью.

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