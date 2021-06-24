«Антител хватило на год»: в Челябинске началась ревакцинация ранее привитых от коронавируса

Ирина Гехт привилась летом прошлого года Фото: Сергей ВОРОНИН

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт прошла ревакцинацию от коронавируса. Пока это единственный случай, когда в регионе вакцинируют ранее привитых.

— Я вакцинировалась летом прошлого года. На год хватило защиты, — рассказала Ирина Гехт. — Вчера я ревакцинировалась, чтобы чувствовать себя безопасно в условиях нарастающей эпидемии.

Она рассказала, что предварительно консультировалась с врачами. У нее проверили антитела и клеточный иммунитет.

— Я как экспериментальный образец, — шутит Ирина Гехт.

Она отметила, что пока в регионе не так много тех, кто привился летом прошлого года. Напомним, активная вакцинация, в том числе в ТРК, началась весной.

Пока ревакцинация для всех желающих не доступна. Дело в том, что когда началась массовая вакцинация, всех начали вносить в регистр. При этом, как рассказала Ирина Гехт, ее имя туда не вносили. Дважды это сделать пока нельзя. Вопрос о ревакцинации действительно назревает и необходимо соответствующее решение федерального Минздрава и проработка технической стороны вопроса.

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