Деньги везла в тележке: у челябинской пенсионерки отобрали в подъезде 1,8 млн рублей

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Двое ранее судимых челябинцев напали на 80-летнюю женщину в подъезде жилого дома. Один из грабителей узнал, что потерпевшая повсюду носит с собой крупную сумму денег. Женщина 15 лет откладывала пенсию, торговала одеждой и продуктами, чтобы скопить на покупку квартиры. Пенсионерка не доверяла родственникам, с которыми жила, поэтому не расставалась с деньгами.

В ноябре 2020 года женщина вошла в подъезд собственного дома на улице Двинской. На тележке она катила картонную коробку, в которой лежали 1 млн 847 тысяч рублей.

— Один из соучастников, выходя за пределы предварительной договоренности, с целью подавления воли потерпевшей к сопротивлению, применил к ней насилие, нанеся удары кулаком в грудь и дверью подъезда, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Грабители забрали коробку с деньгами и скрылись с места преступления. Однако полицейским удалось разыскать обоих.

Теперь Калининский районный суд признал мужчин 32 и 37 лет виновными в грабеже в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением не опасного для здоровья насилия.

Каждого из сообщников приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Кроме того один из нападавших должен будет выплатить 80 тысяч, а второй — 100 тысяч рублей.

Часть украденных средств у преступников изъяли. Ограбленная пенсионерка обратилась в суд с требованием вернуть ей и оставшиеся 993 тысячи рублей, а также выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования женщины.

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