Где сделать прививку от коронавируса 26 и 27 июня в Челябинской области

Перед прививкой вас осмотрят врачи.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Минздраве Челябинской области составили график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 26 и 27 июня. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах, поликлиниках и некоторых садовых товариществах.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
26 июня
Торговый город «Алмаз» (1 этаж) с 10:00 до 16:00.
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.
СНТ «Колющенец» с 10:00 до 11:00.
27 июня
Торговый город «Алмаз» (1 этаж) с 10:00 до 16:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00.
Магнитогорск
25 июня
Парк у «Вечного огня» с 17:00 до 19:00.
26 июня
Парк у «Вечного огня» с 11:00 до 14:00.
СНТ «Горняк» с 9:00 до 12:00.
СНТ «Металлург-2» с 9:00 до 12:00.
27 июня
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж) с 11:00 до 15:00.
ТРК «Семейный парк» (1 этаж) с 11:00 до 15:00.
ТРК «Континент» (3 этаж) с 11:00 до 15:00.
СНТ «Горняк» с 9:00 до 12:00.
СНТ «Металлург-2» с 9:00 до 12:00.
СНТ «Строителей-1» с 9:00 до 12:00.
СНТ «Метизник» с 9:00 до 12:00.
Миасс
26 июня
Поликлиника (ул. Ильменская, 81) с 8:00 до 14:00.
26 и 27 июня
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
Златоуст
26 и 27 июня
ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00.
Пласт
26 июня
ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.
27 июня
ТК «Карат» с 9:00 до 13:00.
Сатка
26 июня
Привокзальная площадь п. Бердяуш с 10:00 до 12:00.
Еманжелинск
26 июня
ТК «Магнит» с 10:00 до 14:00.
27 июня
Приемный покой (ул. Титова, 1) с 9:00 до 12:00.
Копейск
26 июня
ТРК «Слава» с 16:00 до 19:00.
27 июня
Поликлиника (ул. Борьбы, 34) с 9:00 до 15:00.
Кыштым
26 и 27 июня
ТРК «Радуга» с 10:00 до 14:00.
Верхний Уфалей
26 июня
Центральная площадь с 13:00 до 15:00.
СНТ «Машиностроитель» с 10:00 до 11:00.
Троицк
26 июня
Центральный рынок с 10:00 до 14:00.
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