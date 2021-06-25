Где сделать прививку от коронавируса 26 и 27 июня в Челябинской области

Перед прививкой вас осмотрят врачи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Минздраве Челябинской области составили график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 26 и 27 июня. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах, поликлиниках и некоторых садовых товариществах.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

Челябинск

26 июня

Торговый город «Алмаз» (1 этаж) с 10:00 до 16:00.

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.

СНТ «Колющенец» с 10:00 до 11:00.

27 июня

Торговый город «Алмаз» (1 этаж) с 10:00 до 16:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00.

Магнитогорск

25 июня

Парк у «Вечного огня» с 17:00 до 19:00.

26 июня

Парк у «Вечного огня» с 11:00 до 14:00.

СНТ «Горняк» с 9:00 до 12:00.

СНТ «Металлург-2» с 9:00 до 12:00.

27 июня

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж) с 11:00 до 15:00.

ТРК «Семейный парк» (1 этаж) с 11:00 до 15:00.

ТРК «Континент» (3 этаж) с 11:00 до 15:00.

СНТ «Горняк» с 9:00 до 12:00.

СНТ «Металлург-2» с 9:00 до 12:00.

СНТ «Строителей-1» с 9:00 до 12:00.

СНТ «Метизник» с 9:00 до 12:00.

Миасс

26 июня

Поликлиника (ул. Ильменская, 81) с 8:00 до 14:00.

26 и 27 июня

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

Златоуст

26 и 27 июня

ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00.

Пласт

26 июня

ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.

27 июня

ТК «Карат» с 9:00 до 13:00.

Сатка

26 июня

Привокзальная площадь п. Бердяуш с 10:00 до 12:00.

Еманжелинск

26 июня

ТК «Магнит» с 10:00 до 14:00.

27 июня

Приемный покой (ул. Титова, 1) с 9:00 до 12:00.

Копейск

26 июня

ТРК «Слава» с 16:00 до 19:00.

27 июня

Поликлиника (ул. Борьбы, 34) с 9:00 до 15:00.

Кыштым

26 и 27 июня

ТРК «Радуга» с 10:00 до 14:00.

Верхний Уфалей

26 июня

Центральная площадь с 13:00 до 15:00.

СНТ «Машиностроитель» с 10:00 до 11:00.

Троицк

26 июня

Центральный рынок с 10:00 до 14:00.

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