Проучил «по-отцовски»

Мужчина выскочил с ремнем. Кадр с видео

В Челябинске недовольный сосед решил проучить шумную компанию девушек, что называется «по-отцовски» и всыпал им ремня. Город разделился на два лагеря. Одни давай защищать девушек: поднял руку, откуда столько агрессии? Другие поддержали мужика, дескать, молодежь надо учить уму-разуму.

Пять утра воскресения, спальный район «Академ Riverside». Но в такую рань девушкам совсем не спалось. И они решили собраться во дворе: еда, кальян, музыка, танцы.

В шестом часу утра девушкам не спалось Кадр с видео

Веселье было не долгим. Мужчина из дома через дорогу начал орать на них с балкона. Но девушки оказались не из робкого десятка: «Давай выходи, раз такой герой!» Сосед воспринял это как вызов и выскочил… с ремнем.

— Орешь с пяти утра! — закричал он, замахивась на одну из девушек.

— Ты-то тут рядом живешь, тварь, — прикрикнул он на вторую.

С виду крепкого мужчину вывел из себя шум во дворе. Соцсети

Компания даже не пытались спрятаться в машину. Зато не забыли достать телефон и запечатлеть происходящее. Потом сняли побои и отнесли заявление в полицию.

Вслед за ударами посыпались нравоучения. Кадр с видео

Девушки утверждают: танцевали без музыки — прямо немое кино, Чарли Чаплин позавидовал бы.

— Когда девочки подъезжали и когда я танцую, музыки не было. Да я танцевала без музыки, люди иногда так делают, — рассказала Анастасия. — Мы первый раз видим его. Он не в моем дворе живет, а через дорогу.

Может девушки еще и смеяться без звука умеют? Но нет. Видеокамера, установленная у входа подъезд, запечатлела, как они хохочут.

Обидчик не остался в стороне и тоже написал заявление о нарушении тишины. Говорит: довели. Даже поднимаясь в лифте он продолжал махать кулаками и что-то бормотать. Теперь полиции прибавилось работы. Пока комментарий короткий: «Проводится проверка». Директор управляющей компании, обслуживающей «Академ Riverside», Артем Клименко едва сдерживает эмоции:

— Я не поддерживаю ни ту, ни другую сторону. Курить кальян - свинство, а дальше что будет? У нас что, с вами страна третьего мира? Мы живем в России, в «Академе», новый центр Челябинска… Мне просто стыдно за то, что у меня живут такие жители или у них такие друзья, которые могут себе позволить такое в шесть утра! — подчеркивает он.

След от удара ремнем. Предоставлено «Комсомолке»

По словам Артема Клименко, мужчине следовало вместо ремня взять в руки телефон и позвонить в систему «Академ-безопасность», которая следит за порядком в микрорайоне. Пять минут и во дворе бы появилась группа быстрого реагирования.

— Инцидент был бы исчерпан без лишних действий, -— добавил Артем Клименко.

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