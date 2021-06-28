«Лучший строитель — 2021. Южный Урал»: жители области выберут самые надежные компании региона

Победители второго сезона проекта «Лучший строитель» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нагрянувшая эпидемия, затяжной карантин и длительная самоизоляция показали южноуральцам, насколько важно находиться в комфортной домашней обстановке. Кто-то из наших земляков решил прикупить загородный дом или построить дачу, другие решили переоборудовать балкон в рабочий кабинет, а некоторые и вовсе созрели для переезда, потому что еще один карантин (тьфу-тьфу-тьфу) в однушке семья не переживет.

Чтобы жители региона были в курсе тенденций рынка строительных услуг и доверяли улучшение жилищных условий только надежным и проверенным компаниям, «КП-Челябинск» запускает четвертый сезон проекта народного голосования «Лучший строитель-2021. Южный Урал».

Проект реализуется при поддержке министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

— Цель проекта — помочь южноуральцам в выборе надежных компаний, рассказать общественности о современных строительных услугах и материалах для обустройства собственного жилья, — говорит директор Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Для конкурсантов участие в проекте «Лучший строитель» — это, прежде всего, престиж, возможность заявить о себе профессиональному сообществу и клиентам, а также дополнительный способ стимулирования продаж.

Проект продлится до 30 ноября 2021 года. По итогам народного голосования определятся победители.

Если вы хотите стать партнером проекта, расширить присутствие вашей компании на рынке и повысить узнаваемость продвигаемого бренда, оставьте заявку по телефону: 8-919-327-48-07, e-mail: Ekaterina.pletneva@phkp.ru (Плетнева Екатерина Юрьевна).

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Федеральная компания «Этажи» — лидер рынка недвижимости России, основана в 2000 году и сейчас работает в более чем 168 городах России и за рубежом, объединяя более 17 тысяч экспертов в сферах вторичной, первичной, загородной и коммерческой недвижимости, а также ипотеки и страхования.

Компания «Этажи» лидирует по выдаче ипотечных кредитов через партнерскую сеть ведущих банков России и имеет дополнительные скидки для своих клиентов. Подать заявку на ипотеку можно в режиме онлайн на сайте компании. Сотрудничает с крупными застройщиками во всех городах присутствия.

Компания первой на рынке недвижимости ввела финансовую ответственность перед клиентом по сделкам на рынке вторичного и загородного жилья. В большинстве городов сети действует пожизненная гарантия безопасности сделок.

Франчайзинговая сеть компании активно развивается с 2012 года и входит в число лучших франшиз России по данным федерального портала Beboss и рейтинга Forbes.

— Недвижимость как правило самая дорогая покупка в жизни клиента. К ней нужно подходить осознанно, чтобы покупка была максимально приятной, безопасной и качественной. А рынок строительства очень важен для Российской Федерации, стройка — основополагающая для многих других областей и локомотив экономики. Поэтому мы считаем, что награда важна, потому что она помогает выбрать самые надежные компании этой сферы, а выбирать лучших строителей и рекомендовать их людям, в целом это и есть наша работа на рынке новостроек, поэтому эта премия это элемент нашей ежедневной деятельности, — отмечает руководитель департамента новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Челябинск, ул. Труда, 160, тел. +7 (351) 250-17-50

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