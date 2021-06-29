«Всегда котов»: в Челябинской области появился мурчащий пожарный

Кот Кузьмич стал героем мемов. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Златоустовском пожарно-спасательном отряде — пушистый «новобранец». Говорят, пришел на запах. Заглянул: а там парни только с пожара вернулись, дымом и гарью пропахшие. Увидев пушистое чудо, заулыбались — усталость как рукой сняло.

Так и остался «служить». Новобранца назвали Кузьмичом. На довольствие поставили и даже работу нашли. Теперь от имени кота ведут блог.

За два месяца «службы» кот познакомился я с четырьмя караулами. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Меня в пожарные не взяли. Говорят, ростом не вышел, — «пишет» кот. — Приняли в отдел психологической разгрузки. Ну что ж, тоже неплохо! Работу свою знаю, урчу и мурчу на совесть. А если тревога, так тут мне сразу убегать нужно, не то затопчут! Бегут мои «коллеги», чтоб как можно скорее на место пожара успеть. Меньше чем за 20 секунд в боевку облачаются.

По совместительству Кузьмич — пресс-секретарь. Обещает рассказывать о жизни пожарных и отвечать на вопросы.

О непростой работе пожарных теперь будут рассказывать от имени кота. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Я, признаться, думал, что пожарные только на пожары выезжают, а остальное время на службе отсыпаются. Ага, не тут-то было! Пожарные порой так заняты, что и присесть некогда! Помимо выездов у спасателей есть учения, тренировки, составление и отработка карточек тушения пожаров, занятия физкультурой, изучение теории. Я как-то на зачете у них побывал, думал, подскажу чего ребятам, так там такие вопросы сложные, что даже мне, коту с обширной биографией, не разобраться!

Задать вопрос или подкинуть тему для будущих рассказов кота-пожарного можно в группе ГУ МЧС по Челябинской области по ссылке.

На пожары пушистого новобранца не берут. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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