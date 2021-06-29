В Красноармейском районе гусеницы уничтожили клубничные поля

В красноармейском районе борются с нашествием гусениц. Фото: berrybest.ru/instagram.com

Сельхозпредприниматель из Красноармейского района рассказал в соцсетях о «чрезвычайной ситуации». По словам фермера, гусеницы лугового мотылька уничтожили в хозяйстве 90% клубничных кустов — без малого четыре гектара насаждений.

Сбор ягод прекратили до августа-сентября, чтобы провести обработку против вредителей. Но поднялся сильный ветер, не позволяющий опылять плантации.

— Беда не приходит одна. Вслед за гусеницами пришли клопы-черепашки, доедают все, — сообщил фермер.

Гусеницы луговых мотыльков почти всеядны. На кадрах с полей видно, что они с равным энтузиазмом пожирают клубничные кусты и сорняки, и буквально кишат на земле под листьями. Вредители не только неразборчивы в пище, но и плодовиты: каждая самка мотылька способна отложить около 600 яиц.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, нашествия лугового мотылька никто не ожидал. Эти насекомые встречаются на территории региона, но обычно не в опасных количествах. Проблем из-за гусениц не было последние десять лет.

Прошлой осенью численность вредителя была в пределах нормы, поэтому масштабную профилактическую обработку угодий от мотылька не проводили. Трудности возникли лишь летом.

— В мае мало того, что было жарко, но были также сильные ветры, которые могли поспособствовать тому, что мотыльки прилетели на территорию Челябинской области, — отмечают в министерстве.

Сильная жара ускоряет размножение вредителей, сейчас точечные очаги распространения прожорливых гусениц есть по всему региону.

В минсельхозе уточнили, что следят за информацией о вредителях, в области проводились обработки против насекомых, при необходимости их повторят. Тем не менее, запасаться пестицидами и следить за состоянием полей - обязанность сельхозтоваропроизводителей.

Ранее в нескольких районах челябинской области объявили режим ЧС из-за засухи.

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