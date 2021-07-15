«На прошлой жизни была поставлена точка»: настрой и спорт помогли 24-летней челябинке пережить рак груди в третьей стадии и операцию

Анастасия Зубко . Фото: предоставлено героиней

С 27-летней Настей мы познакомились в спортзале. Я пришла сгонять лишние килограммы, а вот Анастасия к этому времени уже активно тягала железо и выполняла такие упражнения, что у меня только рот успел открываться. Неудивительно, ведь давно уже тренируется, подумала я тогда. Но оказалось все не так просто. Еще полтора года назад девушка не то, что штангу, себя на второй этаж поднять не могла. Весной 2019 года у Насти обнаружили рак груди третьей стадии. Об особенности девушки я узнала случайно — в раздевалке. Анастасия, ничуть не смущаясь последствий операции, спокойно и с улыбкой поведала свою историю. Так, что не восхититься было невозможно.

ДВА МЕСЯЦА — НА ПОИСК ДИАГНОЗА

Перед Новым 2019 годом 24-летняя Анастасия поняла — что-то идет не так. Девушка почувствовала уплотнение в груди.

Фото: предоставлено героиней

— У меня не было мыслей, что все серьезно. Думала, странно, но списывала на женские дела. После праздников ничего не прошло. Наоборот, я почувствовала пульсацию в груди время от времени, — рассказывает Анастасия. — Поначалу не придавала значения, но уже потом, когда стали намекать на рак, я заметила, что стала сильнее уставать, пропал аппетит. Обычно после работы я гуляла, ходила в кино. А тут — единственное желание лечь и ничего не делать.

На поиск диагноза ушло два месяца, попадались разные врачи: одни говорили, что все нормально, другие наоборот. В итоге девушка попала в платную клинику к хорошему доктору.

— Она с порога мне назвала диагноз — карцинома молочной железы. Начала сдавать анализы и все подтвердилось, — говорит Настя. — В кабинете у врача я улыбалась. Как только вышла, начала думать, как все это встраивать в свою жизнь. Как будет дальше? У меня отношения, работа, учеба. Мысли о том, что я могу умереть, у меня даже не возникло. Просто определенная сложность в жизни, которую нужно пережить. Я настраивала себя на результат.

Анастасия Зубко узнала о раке накануне 25-летия. Фото: предоставлено героиней

После Анастасия перешла на обследование и лечение в Челябинскую областную больницу:

— За два дня до дня рождения (оно 8 марта, — прим. ред.) мне отдали листок с диагнозом. Но в больницу я сразу не побежала — впереди были длительные выходные и запланированные праздники. Я выдохнула, ну и ладно. К этому я себя и готовила. Пошла на корпоратив в честь праздника, где радовалась и улыбалась, как обычно.

А впереди был День рождения с друзьями.

— Праздник я особо не почувствовала, было ощущение последнего вечера — что дальше такого уже не будет. Нет, не навсегда, но я осознавала, что на какой-то период времени это мой последний праздник, — вспоминает девушка.

К этому моменту Настя уже понимала, что все будет непросто — впереди химиотерапии, операция и лучевая терапия.

Волосы начали выпадать после первой химии. Фото: предоставлено героиней

«НЕ ХОТЕЛА НИКОГО НАПРЯГАТЬ»

Как только диагноз подтвердился, первыми, кому рассказала Анастасия, были родители. О поиске диагноза они знали, о возможных последствиях тоже, но, как и все, надеялись на лучшее.

— Когда я к ним приехала, никаких слез не было. Единственное, что я слышала: мы со всем справимся. Тем более и я была спокойная и уверенная, — рассказывает Настя. — Близкие друзья о болезни тоже знали. Как и молодой человек. Я ничего не скрывала. Коллеги по работе, те, с кем сидели в одном кабинете, тоже были в курсе. А когда я уже пришла на работу в гости после химии в шапочке — стало понятно всем.

Фото: предоставлено героиней

С молодым человеком Настя рассталась после первой химии по своей инициативе.

— Я думала, как встроить болезнь в свою жизнь. Думала, а вдруг, это надолго. Изначально мне озвучивали срок год, а вдруг дольше? Я не хотела напрягать человека. Вдруг ему все надоест, а я буду слаба и мне будет сложно разрывать отношения. Лучше сейчас. Я много думала и приняла такое решение, — рассказывает Анастасия. — Какое-то время мы не общались, а сейчас — в дружеских отношениях.

«Я ЧУВСТВОВАЛА, КАК ПО ВЕНАМ ТЕЧЕТ ЯД»

Сразу после восьмимартовских праздников Анастасию положили в больницу. Перед операцией ей сделали восемь курсов химиотерапии. У девушки была слишком большая стадия и слишком большой размер новообразования, поэтому схема лечения была именно такой: химия — операция — лучевая терапия.

Но она не унывала. Фото: предоставлено героиней

— Если сразу удалять злокачественное образование, клетки начнут разбегаться в кровь и другие органы. После химии опухоль уменьшается, клетки замирают, — объяснила Настя.

В среднем цикл химии длился около недели. На весь курс ушло полгода — с марта по август.

— Первые четыре капельницы по 2-3 часа мне было переносить сложно морально. Они красные как кровь. Я лежала и прям физически ощущала, что в меня вливают яд, насколько он холодный, как бежит по венам и идет в пятки, — вспоминает Анастасия. — Потом были четыре химии с 14:00 до 00:00. На таких процедурах я в основном засыпала. Ломки и сильные боли приходили где-то на пятый день. Но я не плакала, просто лежала овощем и никого не хотела видеть.

Фото: предоставлено героиней

Между химиями девушка, хоть и была на больничном, но выходила периодически на работу или помогала сотрудникам удаленно — она была рада вернуться в активную жизнь. Через две недели после первой химии у Анастасии начали выпадать волосы. Но это девушку не смутило — она позвала подругу-парикмахера, которая сбрила все.

— Сделали из меня Воландеморта, — смеется Настя. — Конечно, я сразу купила дорогущий парик. Первое время думала, как я выйду на улицу без волос. В итоге надела его раз пять от силы. Я видела многих людей, которые замыкаются в себе, даже перед мужем не могут показаться без парика, шапки или косынки. Такие люди думают, что близкий их не примет. Я этого не понимаю. Тебе жить, бороться, а ты себя ограничиваешь в такой мелочи. В конце концов волосы не зубы, отрастут. Лично я была на людях в специальной шапочке, в них можно ходить весь день и спать. Даже в больнице сначала ее носила, но потом поняла — тут-то от кого скрываться? Все про всех все знают.

Перед операцией Настя решила исполнить мечту - посмотреть на летнюю Москву и сходить на концерт. Фото: предоставлено героиней

По словам девушки, в Челябинске принятие людей с особенностями на порядок ниже. После последней химии, когда уже маячила операция, Анастасия поехала в Москву — исполнить свою мечту: погулять по летней столице и побывать на концерте Europe Plus. Вот там на нее, лысую, никто не обращал внимания.

— У нас, конечно, пальцем тыкать не будут, но внимание заострять все рано будут. И чтобы не доставлять себе дискомфорт, я ходила в шапочках. Когда стала отрастать длина, я начала ходить просто с очень короткой стрижкой. Я себя приняла такой, — говорит Анастасия.

«ВПЕРВЫЕ ЗАПЛАКАЛА ПОСЛЕ ПЕРЕВЯЗКИ»

В середине августа, когда стало понятно, что химия подействовала нужным образом и опухоль уменьшилась, назначили операцию. Особенностью новообразования у Анастасии было то, что оно не имело четких границ, а было рассредоточено по всей груди.

— Мне сразу сказали, что нужна операция и других вариантов нет. У меня не было огорчения, что я что-то потеряю. Но я всегда боялась иголок и ножей, не было никаких операций, переломов. Я в больнице-то никогда в жизни до этого не лежала, — говорит Анастасия. — Я больше переживала, как буду восстанавливаться, вдруг все это затянется. После операции по удалению груди месяц ходила перебинтованная. Когда бинты сняли, поняла, что произошло. Настоящим ударом стала первая перевязка — я упала в обморок и начала плакать. Я не пустила ни слезинки в течение всей болезни, ни на химии, когда были адские боли, ни после операции, а тут расплакалась.

Рак - это не приговор, считает девушка. Фото: предоставлено героиней

Тогда Анастасию впервые серьезно накрыло. Это был, по ее словам, самый тяжелый период. Девушка на 1-2 недели закрылась ото всех, говорила только с родителями и лучшими подругами.

— После той самой первой перевязки я плакала очень много. Буквально вздрагивала от каждого шороха, — вспоминает Анастасия.

«НЕ БРАЛА В РУКИ НИЧЕГО ТЯЖЕЛЕЕ ПАКЕТА»

В больнице Настя пролежала месяц. Все это время давали обезболивающее, запрещали поднимать локоть выше плеча. Сильнее всего, по словам девушки, ощущалась стянутость кожи. Как ей объяснил врач, удалили по максимуму, а потом стягивали кожу — даже родинки сместились. Настя стала сутулиться, но через месяц-полтора начала себя расправлять.

После операции Настя поставила цель - вернуть тонус. Фото: предоставлено героиней

— Врачи не запрещали заниматься спортом, но на руки, плечи и спину делать ничего было нельзя. Вообще тяжелее пакета ничего не поднимать. Первое время было сложно, я боялась даже за руль садиться. Но ничего, все было в порядке, — рассказывает Анастасия.

До этого девушка не ходила на персональные тренировки — так время от времени на групповые. Но всегда вела активный образ жизни. После курса лучевой терапии — 1 ноября Анастасия поехала в тренажерный зал. По ее словам, не столько хотела заниматься спортом, сколько вернуть силы, которые ушли за время борьбы с раком.

Через 9 месяцев после постановки диагноза она пришла в зал. Фото: предоставлено героиней

— Я была очень слаба. Не могла на второй этаж подняться без отдышки и проблем, пакет донести до дома из магазина было сложно, — с горечью вспоминает девушка. — Я понимала, что мне нужно вернуть тонус. Чтобы не натворить дел, записалась на индивидуальные занятия. В тренажерном зале, куда я приехала, на тот момент дежурным тренером был Виктор. Он начал мне рассказывать про зал, но я сразу остановила — объяснила, что у меня такая-то операция была и такие-то ограничения. Спросила, что я могу делать, чтобы восстановиться? Я хочу спокойно бегать и прыгать, и чтобы это было не внапряг.

С тренером Виктором настя занимается с 2019 года. Фото: предоставлено героиней

Тренер Виктор взялся за дело сразу — сказал приходить уже на следующий день. Сначала, как признается Анастасия, тренировки были совсем по-лайту — самые простые упражнения, чтобы втянуться. А тренер в свою очередь наблюдал — не кружится ли голова, не испытывает ли девушка боли.

— Конечно, первое время никаких утяжелителей и гантелей. Начинали с приседаний и наклонов. Через время начала приседать со штангой. Так как спина и плечи чувствовали себя хорошо, никаких запретов от врачей не звучало. Я внимательно следила, чтобы не возник лимфостаз руки. Все, к счастью, было в порядке. И я продолжала заниматься. К марту 2020 года я уже полностью восстановилась, перестала уставать и начала получать кайф от тренировки. Сейчас я занимаюсь три раза в неделю по утрам, — рассказывает Анастасия.

Со временем Анастасия увеличивала нагрузки. Фото: предоставлено героиней

«ЖИЗНЬ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА ДО И ПОСЛЕ»

Как призналась Настя, болезнь разделила жизнь на до и после.

— Как бы ни банально это звучало, я пересмотрела ценности, стала относиться к жизни по-другому. Если я чего-то хочу, то делаю сразу. Если нет — значит не очень-то и хочу. Не вариант что-то откладывать на потом, потому что потом неизвестно что будет. Решения я стала принимать быстрее, — говорит Анастасия. — Стала больше ценить свое время и свое здоровье. Больше никаких: «Ой, само пройдет!».

Сейчас Анастасия тренируется три раза в неделю. Фото: предоставлено героиней

Ценнее стали и отношения с близкими. По словам девушки, она получила колоссальную поддержку от родных и коллег. Сотрудники на работе отнеслись с пониманием к болезни и долгому восстановлению:

— Я стала больше любить себя. У рака, на мой взгляд, есть психосоматические причины для появления. Он возникает тогда, когда ты ставишь интересы других выше своих. В моей жизни было что-то подобное. Сейчас я стала большим эгоистом, в хорошем смысле этого слова. Если я что-то делаю, всегда думаю — а что это даст мне? Все, что делаешь, должно быть в кайф. Теперь я это точно понимаю.

Фото: предоставлено героиней

«ПРЕЖНЕЙ ЭСТЕТИКИ НИКОГДА НЕ БУДЕТ»

— Тело свое я приняла сразу. Смотрю на себя в зеркало и совершенно спокойна. Раньше, до операции, я переживала из-за лишнего веса. Знаете, сейчас — после операции — я также переживаю из-за лишнего веса, — говорит Анастасия. — А что касается груди, у меня нет других вариантов, я это приняла. Желание жить гораздо сильнее желания жалеть себя.

Конечно, операции по восстановлению груди в России делают, но в случае с Настей есть всего два пути. Первый — поставить эспандер, который растянет кожу, а потом установить имплант. Или второй вариант — часть кожи взять со спины или живота, растянуть ее эспандером и устанавливать имплант. Но первый вариант отпадает: у Анастасии удалили слишком много кожи, плюс ее сильно повредила лучевая терапия.

Фото: предоставлено героиней

— Доктор из Санкт-Петербурга мне так и сказал — моя кожа никогда не растянется. А если я выберу второй вариант — это рубец на спине, рубец на груди только немного другой. Плюс операция скажется на работе спины и лопаток. Оно мне надо? Врач объяснил, что у меня никогда не будет прежней эстетики. Поэтому стоит ли травмировать спину, тратить сотни тысяч рублей на операцию, если мне все равно придется носить протезы? Мне это не нужно, мне проще жить так. Я спокойно занимаюсь спортом, делаю все, что хочу. И никаких ограничений, — считает Анастасия. — Возможно, пройдет 5-10 лет и появятся новые технологии в медицине, которые будут для меня доступны.

Сейчас у Анастасии вторая группа инвалидности. На момент оформления у нее еще не было операции, поэтому протезы не были положены по документам. А потом… коронавирус и автоматическое продление инвалидности.

А ведь сначала Настя не могла даже по лестнице легко подняться. Фото: предоставлено героиней

«ДУМАЕШЬ О ПЛОХОМ И БУДЕТ ПЛОХО»

Люди, которые перенесли рак, нередко обращаются за помощью к психологам. Но Настя считает, что в больнице каждый, кто лежит с тобой в палате, своеобразный психолог.

— Конечно, попадались люди, заранее заточенные на негатив. Такие люди, как правило, и не могут выкарабкаться из болезни. Я старалась с ними меньше контактировать, — говорит девушка. — А вообще в больнице я завела много друзей — девчонок, с которыми лежали регулярно. Много с таким диагнозом и взрослых женщин, бабушек. Я всегда была человеком позитивным, и в болезнь старалась этот настрой не потерять. В свое время я работала в коучинговой компании, это тоже наложило большой отпечаток. Поэтому все разговоры у меня были открытые и позитивные, с хорошим настроем на будущее. Я делала это для себя и транслировала другим. Мы даже сделали чат в мессенджере «Самые красивые» и активно переписываемся каждый день. А 3-4 раза еще и в год встречаемся.

С девочками из больницы девушка общается до сих пор. Фото: предоставлено героиней

Публично о перенесенном недуге Анастасия не рассказывала, но в 2020 году к ней обратились из питерского сообщества помощи онкобольным женщинам. Насте предложили рассказать ее историю, которую опубликовали в соцсетях Фонда:

— Идею восприняла с энтузиазмом. Я хоть и не рассказывала на своих страницах о болезни, но никогда ничего не скрывала. Всем, кто спрашивал, всегда говорила открыто. Потому что больше знаний — меньше страха. Обычно для всех рак — это приговор. Но люди не знают, что в больнице слышен смех, что нет тех, кто каждую минуту думает о смерти. Там все борются, потому им некогда переживать и страдать.

Насте стали писать знакомые, которые столкнулись с похожими диагнозами — девушка говорила со всеми, стараясь максимально помочь:

— Поддерживает, когда ты рассказываешь о своем положительном опыте. Конечно, я не умалчивала и о негативе, но всегда говорю, что это временно.

Позже Анастасию Зубко пригласили выступить на конференции, чтобы она рассказала, как коучинг помог ей в борьбе с раком. Есть много людей, которые замыкаются в себе. Этого лучше не делать, считает Анастасия Зубко.

Главное - настрой, считает Настя. Фото: предоставлено героиней

Что делать, если ты узнала о раке? Советы от Анастасии Зубко:

— Пройти стадий боль-принятие-депрессия как можно быстрее. Лучше в течение минуты. Смиритесь с этим. Раз что-то случилось, значит — это есть. Если вам вынесли диагноз, не надо ставить на себе крест. Просто готовьтесь к тому, что будет тяжелый период в жизни, но он закончится. И дальше все будет нормально. Настройте себя сразу на положительный результат. Можно поставить срок. Я вот решила, что к новогоднему корпоративу у меня не будет никаких признаков болезни. В итоге в марте мне поставили диагноз, а 1 ноября я уже вышла на работу.

Принимайте себя в процессе лечения, принимайте то, как вы будете меняться. Смотрите на себя в зеркало и отгоняйте негативные мысли, пренебрежение, нелюбовь. Говорите себе комплименты. Банально: «Сегодня я выгляжу лучше, чем вчера». Потому что если ты принимаешь себя — тебя принимают окружающие.

Не замыкайтесь в себе и не скрывайте свои изъяны во внешности. Если ты показываешь их открыто — окружающие не будут считать их чем-то странным. И тогда в процессе лечения, когда что-то болит, что-то вливают, не будет необходимости думать о том, что ты забыла надеть шапочку или парик, что у тебя нет бровей. Отметается куча проблем, и не надо тратить на них свою энергию и мысли.

Не допускайте мыслей о смерти, потому что все мысли материальны. Какой сценарий мы рисуем, такой и происходит. Понятно, что хотя бы раз негатив накрывает, но надо сделать так, чтобы он не сидел в голове постоянно.

Даже с таким диагнозом можно жить полноценно. Фото: предоставлено героиней

Отложите страх, что рак может вернуться. Да, я понимаю, что в принципе это возможно. Но, если будет нужно, я переживу это второй раз. Но сейчас я дала себе установку, что возвратов не будет.

На мой взгляд, причин для возникновения рака может быть много: и наследственность, и экология. Но в моем случае я больше склоняюсь к психосоматике — в один момент моя жизнь пошла не в то русло. Что-то происходит, но ты не можешь остановить это колесо. Хочешь, но не можешь. Тогда тебя накрывает. Болезнь на той, не моей жизни поставила точку. И началась новая жизнь. Мне дали шанс все изменить.

Анастасия: "Не закрывайтесь, примите ситуацию такой, какая она есть". Фото: предоставлено героиней

Теперь я слежу не только за своим физическим здоровьем, но и эмоциональным. Нужен тот самый баланс. Нужно быть самим собой, жить исходя из своих целей, ценностей и соображений. И главное — понимать, кто ты, в чем твоя миссия. Раньше я думала, что моя миссия — создавать пространство, где людям уютно и комфортно. Сейчас, после болезни, я понимаю, что, возможно, моя миссия в том, чтобы я помогала женщинам, переживающим рак, освоиться в новой среде? Есть я. и я помогу. Конечно, существуют разные фонды и организации, но женщинам с онкологией, порой, непросто обсуждать с врачами изменения в организме и какие-то личные вопросы. Врач не болел, он всего этого не ощущал. А я да, и готова помочь советом.

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