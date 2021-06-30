Доктора для Госдумы

Пять кандидатов в Госдуму будут баллотироваться по одномандатным округам в Челябинской области от «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Из них четыре врача. Об этом сообщил руководитель регионального отделения партии Степан Фирстов.

Избирательный список от Парии пенсионеров выглядит следующим образом: Златоустовский округ — Степан Фирстов, Челябинский — Владимир Владимирский, Металлургический — Максим Смагин, Коркинский — Игорь Росляков, Магнитогорский — Александр Ишимов.

Мы решили повнимательнее присмотреться к кандидатам от РППС. Итак, кто же эти люди?

Степан Фирстов начинал свою трудовую деятельность в 2003 году с работы травматологом в Ленинском районе Челябинска, в ГКБ №9. В 2010 году открыл свое дело — первую в городе частную травматологическую клинику «Эф Эм Си», которая оказывает, в том числе, бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий. «Качественная медицина может и должна быть доступной», — убежден Фирстов. С 2017 года он стал членом Всемирной медицинской ассоциации, с 2019 года — членом Президиума «Общества врачей России», с 2020 года — депутат Законодательного собрания Челябинской области. Степан Фирстов также входит в Центральный Совет Партии пенсионеров по вопросам здравоохранения.

Владимир Владимирский начинал санитаром. 10 лет отработал сосудистым хирургом в Челябинской больнице скорой помощи, в 1998 году-перешел в областную больницу, с 2005 года возглавил там отделение хирургии сосудов. В 2010 году защитил докторскую диссертацию, имеет четыре патента на изобретения. В 2018 году Владимирскому присвоено звание Заслуженного врача РФ. С 2020 года — депутат Законодательного собрания Челябинской области, член фракции Партии пенсионеров. В настоящее время работает в челябинской ГКБ №8.

Игорь Росляков — с 2013 года нейрохирург в областной клинической больнице №3, с 2015 года — в поликлинике Челябинской областной клинической больницы, внес вклад в развитие консультативной нейрохирургической помощи в Челябинской области. С 2018 года — заведующий отделом территориального Центра медицины катастроф. Успешно совмещает руководящую работу с практической деятельностью врача-нейрохирурга в ОКБ №3.

Максим Смагин в 2004 году окончил Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «стоматология». Прошел профессиональную переподготовку и овладел специальностями врача-стоматолога-хирурга и ортопеда, организатора здравоохранения. Награжден Почетной грамотой министерства здравоохранения «за многолетний труд и высокий профессионализм». С 2019 года — депутат Совета депутатов Ленинского района Челябинска. В настоящее время — врач, стоматолог-хирург и один из учредителей ООО СМС «Стоматология».

Все четверо — компетентные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Единственный кандидат — не врач — Александр Ишимов. Но за его плечами богатый жизненный опыт, в том числе по взаимодействию с органами власти.

Александр Ишимовв 1992-1993 годах представитель Челябинского областного Совета народных депутатов в Верховном Совете и Правительстве РФ. Он успел поработать помощником губернатора Челябинской области (1997-2005), главы Магнитогорска (2005-2010). С 2013 года — помощник генерального директора АО «Полет» по взаимодействию с федеральными органами власти, в 2015-2016 годах — проректор ЮУрГУ по взаимодействию с федеральными органами власти. Обладатель Почетных грамот губернатора «за многолетний и добросовестный труд», Благодарственного письма Законодательного собрания Челябинской области (2019).

— Мы выдвигаем в основном врачей, эта практика хорошо сработала на выборах в Законодательное собрание, где партия получила два мандата, — поясняет Председатель правления Партии пенсионеров Челябинской области Степан Фирстов.

Напомним, что прошлой осенью на выборах Партия пенсионеров достаточно неожиданно прорвалась в областной парламент. В Заксобрании даже образовалась небольшая врачебная фракция партии из двух человек — Фирстова и Владимирского. Теперь этот успешный опыт решено применить на выборах в Государственную Думу. Ноу-хау представляется весьма перспективным. За прошедший год роль врача в обществе только усилились, да и ковид никуда не делся. Тех же, кого не сильно беспокоят проблемы здравоохранения, могут заинтересовать другие пункты предвыборной программы РППС. К примеру, такие, как повышение пенсий, поддержка малоимущих граждан, людей старшего поколения. В условиях наших социально-экономических реалий вопросы отнюдь не праздные.

— Главной задачей Партия пенсионеров считает осуществление не косметических, а радикальных мер, направленных на преодоление бедности, — заявил, к примеру, на недавно прошедшем всероссийском съезде РППС ее председатель Владимир Бураков. — Массовая бедность является главным препятствием на пути экономического развития.

С такой постановкой вопроса согласятся не только пенсионеры, но и многие люди трудоспособного возраста.

К этому стоит добавить, что съезд РППС также утвердил список федерального избирательного округа по территориальной группе, в которую входят Челябинская, Оренбургская и Курганская области. Возглавил его Стапан Фирстов. В десятке также Григорий Иночкин, Ярослав Климко, Максим Смагин, Владимир Владимирский, Александр Беляк, Вадим Хужахметов, Александр Ишимов, Кристина Родина и Игорь Росляков. Среди них — врачи из Челябинской области и Кургана.

— Меня часто спрашивают, зачем медики идут в политику, — говорит Степан Фирстов. — Дело в том, что сегодня врач исключен из процесса принятия решений в нашей стране. Медициной управляют чиновники и финансисты. И это очень плохо для врача, для пациента, для всех. Реально отстоять свои интересы, улучшить положение в здравоохранении, экономике, добиться социальной справедливости мы можем только с помощью политической партии. Ничего другого человечество пока не придумало.

По прогнозам политологов и социологов, на предстоящих выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября 2021 года, Партия пенсионеров может набрать от 8 до 12% голосов избирателей.