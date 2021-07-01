Что изменится в Челябинской области с 1 июля 2021 года: повышение тарифов ЖКХ, пособие беременным и матерям-одиночкам

1 июля в России традиционно индексируют тарифы ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С июля 2021 года южноуральцев ждут изменения. Главное из которых, безусловно, повышение тарифов на коммунальные услуги. Вырастут в цене и табачные изделия. Вместе с тем вводится несколько новых пособий — для беременных и неполных семей. Подробности — в нашем материале.

КОММУНАЛКА ПОДОРОЖАЛА

Тарифы поднимаются на все — свет, воду, отопление и вывоз мусора. Общая индексация в Челябинской области составляет 3,4%.

Так, по данным компании «УСТЭК-Челябинск», которая обслуживает большинство челябинцев, тариф на горячую воду и отопление во втором полугодии 2021 года вырастет на 3,2% до 1397, 35 руб./Гкал. Тариф на электричество будет зависеть от места проживания, типа плиты (газовая или электрическая) и прибора учета, но в среднем — на 3,4%.

Тарифы на электроэнергию в домах с газовыми плитами. Фото: "Уралэнергосбыт"

Тарифы на электроэнергию в домах с электроплитами и сельских населенных пунктах. Фото: "Уралэнергосбыт"

Холодное водоснабжение, по данным регионального Министерства тарифного регулирования и энергетики, в Челябинске вырастет в цене на 4,1% до 26,29 руб. за кубометр. Водоотведение — на 3,4% до 18,98 руб. за кубометр. Вывоз мусора — на 3,4%. Жители многоквартирных домов будут платить 84,39 руб. за каждого прописанного человека, жители частного сектора — 65,15 руб. Газ в Челябинске, по статистике министерства, во втором полугодии 2021 года подорожает на 3,4% до 7,64 руб. за кубометр. Правда, в данных указано, что это прогноз. На сайте «Новатэк-Челябинск» обновленных тарифов нет.

НОВЫЕ ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННЫМ И НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ

С 1 июля вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель) беременные женщины, которые находятся в сложном финансовом положении, смогут получать ежемесячное пособие 6 123,5 руб. Напомним, раньше при ранней постановке на учет в больницу, беременным выдавали пособие один раз — 814,46 рублей с 1 февраля 2021 года. Но это пособие не зависело от нуждаемости.

Неполные семьи с детьми с 8 до 17 лет также теперь могут рассчитывать на пособие 5 982,5 руб. в месяц на каждого ребенка (это 50 % от регионального прожиточного минимума ребенка- 11 965 руб.). Если детей двое или больше — пособие выплачивается на каждого.

Важно, что на пособия могут рассчитывать южноуральцы, у которых среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума — это 11 430 рублей. Будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, включая имущество.

Подать заявление можно на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Кстати, региональный ПФР уже начал прием заявлений.

ПОСОБИЯ И ПЕНСИИ — НА КАРТУ «МИР»

С 1 июля 2021 года все регулярные социальные выплаты государства должны зачисляться на карты платежной системы «Мир». Это касается и пенсий. Правда, как отмечают в региональном ПФР, правило не распространяется на пенсионеров, которые живут за границей и тех, кто получает выплаты на счет в банке, не привязанный к карте или в отделении почти.

Переход на карты «Мир» в России был постепенным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вы получали деньги на карту других платежных систем и не успели оформить «Мир», получить деньги все равно можно. Для этого нужно в течение 10 дней от момента перечисления выплат обратиться в банк и получить деньги наличными. За это время банк пришлет уведомление о выпуске карты «Мир». Если не обратитесь в течение 10 дней, то выплату можно будет забрать в любое время после выпуска карты «Мир» или смены способа доставки пенсии.

СИГАРЕТЫ ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ

С 1 июля магазины не могут продавать сигареты дешевле 107, 78 руб. Закон о повышении минимальной стоимости пачки приняли еще в апреле, но до сегодняшнего дня ритейлерам разрешали продавать товар по старым ценам.

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ ПРОДЛИЛИ, НО ПОДНЯЛИ СТАВКУ

Программу льготной ипотеки на новостройки продлили до 1 июля 2022 года. Но теперь ставка составляет 7% годовых, а не 6,5% как раньше. Уменьшили и максимально возможный размер займа — до 3 млн руб. При этом расширили программу семейной льготной ипотеки — теперь до конца 2023 года ее могут оформить и семьи с одним ребенком, который родился 1 января 2018 года.

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