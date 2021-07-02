В Курганской области остановили плановую госпитализацию из-за эпидемии коронавируса

Заболеваемость растет, врачам снова придется перейти на особый режим работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курганской области из-за подъема заболеваемости коронавирусом с 5 июля ограничат плановую госпитализацию. Больничные отделения вновь перепрофилируют в ковидные госпитали. Такое решение 1 июля принял региональный оперштаб по борьбе с эпидемией.

Исключение сделали для нескольких категорий больных, остро нуждающихся в плановой помощи. Продолжится госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того по прежнему плану в больницах будут принимать тех, кто находится на гемодиалезе, получает иммуносупрессивную терапию или генно-инженерную биологическую терапию по профилям «ревматология», «пульмонология» и «гастроэнтерология».

— Ситуация требует принятия серьезных мер. Однако ограничение госпитализации не коснется тех, для кого это жизненно необходимо, — заявила и.о. директора областного департамента здравоохранения Елена Островских. Она добавила, что изменить рост заболеваемости поможет только вакцинация.

Накануне в Курганскую область привезли новую партию вакцины против коронавируса - 2,7 тыс. доз. По данным областного правительства, полный курс вакцинации пока прошли 110,5 тыс. человек.

За предыдущие сутки в Курганской области выявили 64 новых случая коронавируса, а все время пандемии в регионе заболели 22,5 тыс. человек.

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