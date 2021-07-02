Где сделать прививку от коронавируса 2, 3 и 4 июля в Челябинской области

Перед прививкой вас осмотрят врачи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Минздраве Челябинской области составили график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 2, 3 и 4 июля. Прививку можно будет сделать бесплатно.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

Челябинск

3 июля

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.

ТК «КС» с 12:00 до 16:00.

4 июля

ТРК «Родник» с10:00 до 16:00.

Магнитогорск

2 июля

Парк у «Вечного огня» с 17:00 до 19:00.

3 июля

Парк у «Вечного огня» с 11:00 до 14:00.

3 и 4 июля

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж) с 11:00 до 15:00.

ТРК «Семейный парк» (1 этаж) с 11:00 до 15:00.

ТРК «Континент» (3 этаж) 11:00 до 15:00.

Златоуст

3 и 4 июля

ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00.

Пласт

3 июля

ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.

4 июля

ТК «Карат» с 8:00 до 13:00.

Сатка

3 июля

Привокзальная площадь п. Бердяуш с 10:00 до 12:00.

Копейск

3 июля

ТРК «Слава» с 10:00 до 13:00.

Верхний Уфалей

3 июля

СНТ «Урал» с 10:00 до 12:00.

СНТ «Машиностроитель» с 10:00 до 12:00.

Троицк

3 июля

Ледовая арена «Юниор» с 10:00 до 14:00.

Аша

3 июля

Центральный рынок с 9:00 до 12:00.

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