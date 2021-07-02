Где сделать прививку от коронавируса 2, 3 и 4 июля в Челябинской области

Перед прививкой вас осмотрят врачи.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Минздраве Челябинской области составили график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 2, 3 и 4 июля. Прививку можно будет сделать бесплатно.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
3 июля
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.
ТК «КС» с 12:00 до 16:00.
4 июля
ТРК «Родник» с10:00 до 16:00.
Магнитогорск
2 июля
Парк у «Вечного огня» с 17:00 до 19:00.
3 июля
Парк у «Вечного огня» с 11:00 до 14:00.
3 и 4 июля
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж) с 11:00 до 15:00.
ТРК «Семейный парк» (1 этаж) с 11:00 до 15:00.
ТРК «Континент» (3 этаж) 11:00 до 15:00.
Златоуст
3 и 4 июля
ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00.
Пласт
3 июля
ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.
4 июля
ТК «Карат» с 8:00 до 13:00.
Сатка
3 июля
Привокзальная площадь п. Бердяуш с 10:00 до 12:00.
Копейск
3 июля
ТРК «Слава» с 10:00 до 13:00.
Верхний Уфалей
3 июля
СНТ «Урал» с 10:00 до 12:00.
СНТ «Машиностроитель» с 10:00 до 12:00.
Троицк
3 июля
Ледовая арена «Юниор» с 10:00 до 14:00.
Аша
3 июля
Центральный рынок с 9:00 до 12:00.
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