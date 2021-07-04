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Происшествия4 июля 2021 7:18

Люди шли по пояс в воде, а автобусы плыли: смотрим последствия ливня в Челябинске

За минуты улицы превратились в реки
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Ливневки в городе большая редкость.

Ливневки в городе большая редкость.

Вечерний ливень в Челябинске затопил дороги. Настоящие реки образовались в районе железнодорожного вокзала, в центре города, возле областной больницы.

— Ехать было невозможно, — говорит таксист. — Во-первых, видимость плохая. Во-вторых, лужи огромные, выше колеса. Некоторые водители безбашенные, едут на большой скорости и окатывают волной лобовые стекла.

На кадры попали моменты, как люди идут по пояс в воде, а автобусы и машины буквально плывут по улицам.

Сегодня, 4 июля, снова ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер.

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Последствия ливня в Челябинске
Последствия ливня в Челябинске

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