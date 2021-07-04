Люди шли по пояс в воде, а автобусы плыли: смотрим последствия ливня в Челябинске

Ливневки в городе большая редкость.
Вечерний ливень в Челябинске затопил дороги. Настоящие реки образовались в районе железнодорожного вокзала, в центре города, возле областной больницы.
— Ехать было невозможно, — говорит таксист. — Во-первых, видимость плохая. Во-вторых, лужи огромные, выше колеса. Некоторые водители безбашенные, едут на большой скорости и окатывают волной лобовые стекла.
На кадры попали моменты, как люди идут по пояс в воде, а автобусы и машины буквально плывут по улицам.
Сегодня, 4 июля, снова ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер.
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