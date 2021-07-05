Пробиты крыши, повалены электростолбы: в Челябинской области подсчитывают ущерб после града и урагана

Ураганный ветер срывал крыши и ронял электростолбы, град разбивал крыши и стекла. Фото: vk.com/sntberezkakumkul, vk.com/club199499331, vk.com/fobosplanet

В Челябинской области подсчитывают ущерб после гроз, обрушившихся на регион 3 июля. Ливень сопровождался сильным ветром, а в некоторых районах выпал огромный град.

В Челябинске затопило дороги. Люди пробирались по пояс в воде, а машины и автобусы почти превратились в лодки. Дорожникам пришлось ночью откачивать воду с улиц, не оборудованных ливневой канализацией. Там, где ливневка все же есть, тоже возникли проблемы. Как рассказали в городском комитете дорожного хозяйства, понадобилось чистить решетки, сквозь которые должна проходить дождевая вода. Их забило сломанными ветками и бытовым мусором.

После ливня с городских улиц пришлось откачивать воду. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Красноармейском районе град уничтожил растения в частных огородах в Сугоякском, Козыревском и Озерном сельских поселениях. Без электричества осталось село Калуга-Соловьевка. Со здания местного сельхозпредприятия сорвало крышу.

Здание сельхозпредприятия лишилось кровли. Фото: администрация Красноармейского района

— Серьезно пострадали помещения предприятия «Калуга-Соловьевка». Аварийная бригада МРСК оперативно восстановила на территории муниципалитета девять электроопор, которые были повалены сильными порывами ветра, — рассказал глава района Сергей Сергеев.

В Копейске, по предварительным подсчетам, повреждены три десятка домов, град продырявил кровли. Ситуация осложняется тем, что некоторые здания еще до грозы были признаны аварийными.

— Там, где управляющие компании не обслуживают, есть сложности, — признал председатель Копейского собрания депутатов Евгений Гиске.

Следы от града выглядят как последствия обстрела. Фото: /vk.com/fobosplanet

Сегодня специалисты проводят осмотр всех зданий и оценивают степень повреждений.

По словам Евгения Гиске, копейчане нуждаются в материальной помощи для починки поврежденных ветром и градом крыш, но, деньги — не единственная проблема.

— Шифера просто по городу нет, купить негде. Будем заниматься этим вопросом, — сказал глава собрания депутатов.

Решение о возможном ремонте и выплате пособий пострадавшим в администрации Копейского ГО собираются принять не позже сегодняшнего вечера.

Напомним, выпавшие в Челябинской области градины достигали угрожающих размеров. Жители региона поделились фотографиями кусков льда, занимающих половину ладони.

На карьере Пески в окрестностях Копейска отдыхающих во время грозы пришлось спасать сотрудники МЧС. Они экстренно пригнали к пляжу автобус, в котором смогли спрятаться 20 взрослых и столько же детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru