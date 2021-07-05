Битва за секунды: в Челябинске начинается запись в первые классы не по прописке

Новые школы родителям приходится брать штурмом. Фото: Валентина ВАГАНОВА

С 6 июля в Челябинске у родителей первоклассников начинается самая жаркая пора — запись в школы не по прописке. Это возможность попасть в элитные гимназии и лицеи не по месту жительства, а в новых микрорайонах просто попасть в учебное заведение.

В Челябинске за последние годы не было таких ситуаций, как в других регионах страны, когда родителям приходилось занимать очередь в школы еще ночью, чтобы их ребенка точно зачислили. К тому же всегда есть запасной вариант — остаться в школе по месту жительства. Но в этом году даже во вторую волну жители новых микрорайонов могут остаться без мест. С такой ситуацией столкнулись семьи из «Ньютона».

— У нас прошло собрание с руководителем школы, с представителем комитета по делам образования, — рассказывает Юлия, мама будущего первоклассника. — Школа смогла к 150 местам, которые у нее уже были, добавить еще четыре класса. Получилось 270 набранных детей. Из них, реально прописанных в микрорайоне, практически никого нет. То есть, попали дети, родители которых успели подать заявление до 9 часов 7 минут и 15 секунд 1 апреля. Напомню, что набор открылся в тот день в девять часов утра. Дети, родители которых успели за 7 минут подать заявления, зачислены, все остальные — в пролете. И нас таких 130 человек. Сейчас нам предлагают пойти в другие ближайшие школы. Но в них тоже ограниченное количество свободных мест.

По словам Юлии, им предложили записаться в другие школы, но отдаленные:

— Возникает вопрос, почему мой ребенок должен ездить за несколько остановок, когда школа стоит во дворе. Это больше претензия к администрации города, которая знает, что сдаются большие дома, а учебных заведений не достаточно.

Чтобы ребенок точно попал в выбранную родителями школу, некоторые идут на хитрость — они прописывают своего ребенка в домах, относящихся к желаемой школе. По такому пути пошла семья из Челябинска, чтобы попасть в учебное заведение Курчатовского района.

— Друзья семьи живут неподалеку от образовательной организации, и их ребенок точно будет зачислен туда. Чтобы наши дети учились вместе, мы договорились с родителями будущего первоклассника, чтобы те, прописали нашего первоклассника у себя. После зачисления мы «выпишемся» из их квартиры. Мы понимаем, что это неправильно, но в борьбе за место в лучшем учреждении — все средства хороши, — делится историей родитель уже зачисленного первоклассника.

Мы изучили сайты топовых учебных заведений. На данный момент, в гимназия № 1 Челябинска, №80 и лицее №97 мест уже нет. В гимназии №48 им. Н. Островского 53 вакантных места, в академическом лицее № 95 проводится дополнительный набор на 8 свободных мест, в гимназии №26 тоже есть свободные места.

— В первую волну было зачислено 133 первоклассника. Сейчас в нашей гимназии вакантных мест 17. Чтобы претендовать на них, никакой отбор проходить не нужно — родитель лишь должен подать заявление и документы, — комментирует исполняющий обязанности директора гимназии № 26 Наталья Белоусова.

СПРАВКА

Задать вопросы о приемной кампании в школы можно по телефонам горячей линии в комитете по делам образования Челябинска:

- по вопросам приема в первый класс: 266-57-23, 727-81-40

- по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет: 264-07-63

- по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями: 264-28-20

- по вопросам подачи заявления в модуле «Е-услуги. Образование» (es.edu-74.ru): 798-21-27

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