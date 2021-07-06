Шестилетний ребенок утонул в яме с водой в Челябинской области

мальчик упал в воду и утонул. Фото: прокуратура Челябинской области

Ребенок погиб 2 июля в поселке Сулея в Саткинском районе. Как рассказали местные жители, мальчик играл в камушки над глубокой ямой с водой и упал со склона. Рядом находился еще один ребенок. Он прыгнул в яму, но помочь другу уже не сумел. Случайные прохожие спасли из воды второго мальчика и подняли со дна ямы тело первого.

Траншеи появились по всему поселку. Фото: прокуратура Челябинской области

Проверки после трагического происшествия начали в региональном управлении Следственного комитета, а также в областной прокуратуре.

— Прокуратура даст оценку действиям администрации района, которая организовала искусственное углубление в водоеме, и установит, связаны ли эти действия со смертью ребенка, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дети продорлжают играть рядом с неогороженными водоемами. Фото: прокуратура Челябинской области

В редакцию «Комсомольской правды — Челябинск» обратилась жительница поселка. Она рассказала, что многие в Сулее винят в гибели мальчика муниципалитет, по инициативе которого выкопали пожарные водоемы.

Знак «Пожарный водоем» на месте смерти ребенка. Фото предоставлено читательницей КП

— Мы, местные жители поселка Сулея, просим наказать администрацию за халатность, за смерть ребенка! И снять мэра поселка с ее поста, — рассказала женщина.

По ее словам, котлованы по всему поселку появились около недели назад. При этом возле ям не установили ни ограждений, ни предупредительных знаком. На месте гибели мальчика уже после трагедии поставили табличку об опасности, но вскоре и она пропала. Зато в поселке появилась тяжелая техника: ранее вырытые ямы вновь засыпают землей.

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