Названы имена спортсменов из Челябинской области, которые поедут на Олимпийские игры в Токио

Лучшие южноуральские спортсмены выступят на Играх в Токио-2021. Фото Минспорт.

Столица Японии должна была принять Игры еще летом прошлого года. Но из-за пандемии летнюю Олимпиаду перенесли на 2021-й. Хотя и сейчас, по опросам социологов, более половины жителей Японии против проведения главных стартов четырехлетия из-за COVID-19. Но решение уже принято и Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Состав Олимпийской сборной России на полсотни человек больше, чем пять лет назад на летний Играх в Бразилии — 335 вместо 285. В их числе сразу 18 представителей Челябинской области, а также те, кто дают параллельный зачет (когда атлет одновременно представляет два региона, которые финансируют его подготовку).

БАДМИНТОН

— Владимир Иванов, 33 года — Заслуженный мастер спорта России, участник двух предыдущих Олимпиад, двукратный чемпион Европы.

ВОДНОЕ ПОЛО (ЖЕНЩИНЫ)

— Эльвина Каримова, 27 лет — Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2017.

— Мария Берснева, 23 года — Мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка Европы.

— Евгения Головина, 21 год — Мастер спорта России, победительница Первых Европейских игр-2015.

Эльвира Каримова, Евгения Головина и Мария Берснева из Златоуста сыграют за сборную в Японии. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

— Екатерина Курочкина, 27 лет, мастер спорта России, чемпионка мира среди молодежи, многократная победительница первенств и чемпионатов России, победительница квалификационных соревнований на Олимпиаду-2021 (выступит в парной двойке в дисциплине академическая гребля).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

— Василий Мизинов, 23 года — Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира (2019) и Европы (2018) по спортивной ходьбе.

— Елена Сайко, 53 года — Заслуженный тренер России, тренер сборной России по легкой атлетике.

Василий Мизинов с тренером Еленой Сайко будут бороться за медали в Токио-2021. Фото Соцсети.

ТЕННИС

— Екатерина Александрова, 26 лет — Победительница двух ТОП-турниров серии Всемирной теннисной ассоциации, участница Турниров «Большого шлема». Выступает в одиночном и парном разрядах. Сейчас проживает в Чехии (по официальным данным в качестве призовых заработала за карьеру более 2,5 млн долларов).

Теннисистка Екатерина Александрова выступает на всех престижных мировых турнирах. Фото соцсети.

ТХЭКВОНДО

— Татьяна Минина (Кудашова), 24 года — Двукратная чемпионка Европы (2016, 2018), дважды серебряная призерка чемпионатом мира (2017, 2019). Выступит в весовой категории до 57 кг.

— Александр Энс — Заслуженный тренер России, тренер челябинской СШОР «Коре» по тхэквондо, тренер сборной России по тхэквондо.

Татьяна Минина (Кудашова) уже успела стать победительницей и призером крупных мировых турниров. Фото соцсети.

БОКС

— Виктор Фархутдинов, 63 года — Заслуженный тренер России, главный тренер Олимпийской сборной России по боксу (Златоуст).

Виктор Фархутдинов из Златоуста (в центре) - главный тренер олимпийской сборной России по боксу. Фото Федерация бокса России.

ДЗЮДО

Дмитрий Морозов — Главный тренер мужской сборной России по дзюдо

Виталий Макаров — Тренер женской сборной России по дзюдо

Южноуральские спортсмены, выступающие за другие регионы (параллельный зачет):

Евгения Косецкая (бадминтон, Татарстан)

Павел Созыкин (парусный спорт, Краснодарский край)

Евгения Старцева (волейбол, Татарстан)

Екатерина Енина (волейбол, Москва)

Кирилл Писклов (баскетбол 3х3, Свердловская область)

Резервный состав, спарринг-партнеры, демонстрационные виды:

Дзюдо — Денис Ярцев, Сабина Гилязова

Тхэквондо — Маргарита Близнякова, Кристина Прокудина

КСТАТИ

— В Олимпийской программе Игр в Токио появится пять новых видов спорта — каратэ, серфинг, скейтбординг, бейсбол, скалолазание.

— На зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее Челябинскую область представляли шесть спортсменов, на Играх-2016 в Бразилии — 10.

— На Олимпиаде в Токио российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — Российская Олимпийская команда. Но представителям сборной в экипировке разрешено использовать цвета флага Российской Федерации и название страны.

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