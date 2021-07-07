Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт7 июля 2021 5:49

Названы имена спортсменов из Челябинской области, которые поедут на Олимпийские игры в Токио

Рассказываем, кто они и чем знамениты
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лучшие южноуральские спортсмены выступят на Играх в Токио-2021. Фото Минспорт.

Лучшие южноуральские спортсмены выступят на Играх в Токио-2021. Фото Минспорт.

Столица Японии должна была принять Игры еще летом прошлого года. Но из-за пандемии летнюю Олимпиаду перенесли на 2021-й. Хотя и сейчас, по опросам социологов, более половины жителей Японии против проведения главных стартов четырехлетия из-за COVID-19. Но решение уже принято и Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Состав Олимпийской сборной России на полсотни человек больше, чем пять лет назад на летний Играх в Бразилии — 335 вместо 285. В их числе сразу 18 представителей Челябинской области, а также те, кто дают параллельный зачет (когда атлет одновременно представляет два региона, которые финансируют его подготовку).

БАДМИНТОН

— Владимир Иванов, 33 года — Заслуженный мастер спорта России, участник двух предыдущих Олимпиад, двукратный чемпион Европы.

ВОДНОЕ ПОЛО (ЖЕНЩИНЫ)

— Эльвина Каримова, 27 лет — Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2017.

— Мария Берснева, 23 года — Мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка Европы.

— Евгения Головина, 21 год — Мастер спорта России, победительница Первых Европейских игр-2015.

Эльвира Каримова, Евгения Головина и Мария Берснева из Златоуста сыграют за сборную в Японии. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

Эльвира Каримова, Евгения Головина и Мария Берснева из Златоуста сыграют за сборную в Японии. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

— Екатерина Курочкина, 27 лет, мастер спорта России, чемпионка мира среди молодежи, многократная победительница первенств и чемпионатов России, победительница квалификационных соревнований на Олимпиаду-2021 (выступит в парной двойке в дисциплине академическая гребля).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

— Василий Мизинов, 23 года — Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира (2019) и Европы (2018) по спортивной ходьбе.

— Елена Сайко, 53 года — Заслуженный тренер России, тренер сборной России по легкой атлетике.

Василий Мизинов с тренером Еленой Сайко будут бороться за медали в Токио-2021. Фото Соцсети.

Василий Мизинов с тренером Еленой Сайко будут бороться за медали в Токио-2021. Фото Соцсети.

ТЕННИС

— Екатерина Александрова, 26 лет — Победительница двух ТОП-турниров серии Всемирной теннисной ассоциации, участница Турниров «Большого шлема». Выступает в одиночном и парном разрядах. Сейчас проживает в Чехии (по официальным данным в качестве призовых заработала за карьеру более 2,5 млн долларов).

Теннисистка Екатерина Александрова выступает на всех престижных мировых турнирах. Фото соцсети.

Теннисистка Екатерина Александрова выступает на всех престижных мировых турнирах. Фото соцсети.

ТХЭКВОНДО

— Татьяна Минина (Кудашова), 24 года — Двукратная чемпионка Европы (2016, 2018), дважды серебряная призерка чемпионатом мира (2017, 2019). Выступит в весовой категории до 57 кг.

— Александр Энс — Заслуженный тренер России, тренер челябинской СШОР «Коре» по тхэквондо, тренер сборной России по тхэквондо.

Татьяна Минина (Кудашова) уже успела стать победительницей и призером крупных мировых турниров. Фото соцсети.

Татьяна Минина (Кудашова) уже успела стать победительницей и призером крупных мировых турниров. Фото соцсети.

БОКС

— Виктор Фархутдинов, 63 года — Заслуженный тренер России, главный тренер Олимпийской сборной России по боксу (Златоуст).

Виктор Фархутдинов из Златоуста (в центре) - главный тренер олимпийской сборной России по боксу. Фото Федерация бокса России.

Виктор Фархутдинов из Златоуста (в центре) - главный тренер олимпийской сборной России по боксу. Фото Федерация бокса России.

ДЗЮДО

Дмитрий Морозов — Главный тренер мужской сборной России по дзюдо

Виталий Макаров — Тренер женской сборной России по дзюдо

Южноуральские спортсмены, выступающие за другие регионы (параллельный зачет):

Евгения Косецкая (бадминтон, Татарстан)

Павел Созыкин (парусный спорт, Краснодарский край)

Евгения Старцева (волейбол, Татарстан)

Екатерина Енина (волейбол, Москва)

Кирилл Писклов (баскетбол 3х3, Свердловская область)

Резервный состав, спарринг-партнеры, демонстрационные виды:

Дзюдо — Денис Ярцев, Сабина Гилязова

Тхэквондо — Маргарита Близнякова, Кристина Прокудина

КСТАТИ

— В Олимпийской программе Игр в Токио появится пять новых видов спорта — каратэ, серфинг, скейтбординг, бейсбол, скалолазание.

— На зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее Челябинскую область представляли шесть спортсменов, на Играх-2016 в Бразилии — 10.

— На Олимпиаде в Токио российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — Российская Олимпийская команда. Но представителям сборной в экипировке разрешено использовать цвета флага Российской Федерации и название страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru