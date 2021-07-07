Названы имена спортсменов из Челябинской области, которые поедут на Олимпийские игры в Токио

Лучшие южноуральские спортсмены выступят на Играх в Токио-2021. Фото Минспорт.
Столица Японии должна была принять Игры еще летом прошлого года. Но из-за пандемии летнюю Олимпиаду перенесли на 2021-й. Хотя и сейчас, по опросам социологов, более половины жителей Японии против проведения главных стартов четырехлетия из-за COVID-19. Но решение уже принято и Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
Состав Олимпийской сборной России на полсотни человек больше, чем пять лет назад на летний Играх в Бразилии — 335 вместо 285. В их числе сразу 18 представителей Челябинской области, а также те, кто дают параллельный зачет (когда атлет одновременно представляет два региона, которые финансируют его подготовку).
БАДМИНТОН
— Владимир Иванов, 33 года — Заслуженный мастер спорта России, участник двух предыдущих Олимпиад, двукратный чемпион Европы.
ВОДНОЕ ПОЛО (ЖЕНЩИНЫ)
— Эльвина Каримова, 27 лет — Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2017.
— Мария Берснева, 23 года — Мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка Европы.
— Евгения Головина, 21 год — Мастер спорта России, победительница Первых Европейских игр-2015.
Эльвира Каримова, Евгения Головина и Мария Берснева из Златоуста сыграют за сборную в Японии. Фото ВК "Динамо-Уралочка".
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
— Екатерина Курочкина, 27 лет, мастер спорта России, чемпионка мира среди молодежи, многократная победительница первенств и чемпионатов России, победительница квалификационных соревнований на Олимпиаду-2021 (выступит в парной двойке в дисциплине академическая гребля).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
— Василий Мизинов, 23 года — Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира (2019) и Европы (2018) по спортивной ходьбе.
— Елена Сайко, 53 года — Заслуженный тренер России, тренер сборной России по легкой атлетике.
Василий Мизинов с тренером Еленой Сайко будут бороться за медали в Токио-2021. Фото Соцсети.
ТЕННИС
— Екатерина Александрова, 26 лет — Победительница двух ТОП-турниров серии Всемирной теннисной ассоциации, участница Турниров «Большого шлема». Выступает в одиночном и парном разрядах. Сейчас проживает в Чехии (по официальным данным в качестве призовых заработала за карьеру более 2,5 млн долларов).
Теннисистка Екатерина Александрова выступает на всех престижных мировых турнирах. Фото соцсети.
ТХЭКВОНДО
— Татьяна Минина (Кудашова), 24 года — Двукратная чемпионка Европы (2016, 2018), дважды серебряная призерка чемпионатом мира (2017, 2019). Выступит в весовой категории до 57 кг.
— Александр Энс — Заслуженный тренер России, тренер челябинской СШОР «Коре» по тхэквондо, тренер сборной России по тхэквондо.
Татьяна Минина (Кудашова) уже успела стать победительницей и призером крупных мировых турниров. Фото соцсети.
БОКС
— Виктор Фархутдинов, 63 года — Заслуженный тренер России, главный тренер Олимпийской сборной России по боксу (Златоуст).
Виктор Фархутдинов из Златоуста (в центре) - главный тренер олимпийской сборной России по боксу. Фото Федерация бокса России.
ДЗЮДО
Дмитрий Морозов — Главный тренер мужской сборной России по дзюдо
Виталий Макаров — Тренер женской сборной России по дзюдо
Южноуральские спортсмены, выступающие за другие регионы (параллельный зачет):
Евгения Косецкая (бадминтон, Татарстан)
Павел Созыкин (парусный спорт, Краснодарский край)
Евгения Старцева (волейбол, Татарстан)
Екатерина Енина (волейбол, Москва)
Кирилл Писклов (баскетбол 3х3, Свердловская область)
Резервный состав, спарринг-партнеры, демонстрационные виды:
Дзюдо — Денис Ярцев, Сабина Гилязова
Тхэквондо — Маргарита Близнякова, Кристина Прокудина
КСТАТИ
— В Олимпийской программе Игр в Токио появится пять новых видов спорта — каратэ, серфинг, скейтбординг, бейсбол, скалолазание.
— На зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее Челябинскую область представляли шесть спортсменов, на Играх-2016 в Бразилии — 10.
— На Олимпиаде в Токио российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — Российская Олимпийская команда. Но представителям сборной в экипировке разрешено использовать цвета флага Российской Федерации и название страны.
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