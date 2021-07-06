«А если вывалятся?»: в Магнитогорске мать усадила двух детей на переднее кресло машины

Фото: vk.com/achnov

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина за рулем кроссовера усадила двух своих мальчиков на переднее сидение. Дети были не пристегнуты и высовывались из окна. Водители проезжавших мимо автомобилей были не в восторге от такой картины. Одна из женщин решила сделать замечание матери мальчишек.

— Девушка, у вас что дети лишние? А если они вывалятся из окна? А если вывалятся под колеса чужой машины? Про себя, дура, не думаешь, ты хоть бы про других подумала, — ругается автомобилистка.

Мать в ответ на замечания ничего не сказала. Она поехала по своим делам, а дети тем временем продолжили и дальше выглядывать из открытого окна автомобиля.

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