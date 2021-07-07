«Два теста подряд было бессмысленно»: челябинский эпидемиолог о новых требованиях для въезда в Россию

Привитым путешественникам облегчили жизнь. Фото: Олег ЗОЛОТО, Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал новые правила въезда россиян из заграничных поездок.

— То, что отменили ПЦР-тест привитым, — совершенно правильно, хотя могут привитые заболеть, но они заболеют легко и количество выделяемого вируса гораздо меньше. Два подряд теста было бессмысленно. Одного теста достаточно, чтобы отсечь тех, кто уже привез инфекцию. Но все должны помнить, что инкубационный период у коронавируса 14 дней — в этот период надо ответственно наблюдать за собой при появлении минимальных признаков, даже насморка и головной боли, остаться дома и вызвать врача, — отметил Александр Выгоняйлов в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Напомним, до недавнего времени при возвращении в Россию нужно было сдать два ПЦР-теста: один в течение трех дней, другой — через сутки. Как пишет KP.RU, теперь тест нужно сдавать только один раз, в течение трех дней. Как и прежде, до получения результата нужно оставаться на самоизоляции. Если вы прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 не раньше, чем полгода назад, сдавать ПЦР-тест вовсе не нужно.

Необходимость дважды сдавать ПЦР-тест вызывала возмущения у туристов, а также у тех, кому приходится навещать родственников или ездить в зарубежные командировки. Вопрос о целесообразности был задан на одной из пресс-конференций, на что эмоционально высказалась главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько.

Еще один бонус для вакцинированных — некоторые страны не требуют ПЦР-тест, если есть сертификат о вакцинации.

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