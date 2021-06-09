Нашли деньги на отпуск, найдут и для теста на ковид: главный инфекционист Челябинска эмоционально высказалась о бесплатных ПЦР в аэропорту

Год назад сдать анализы в аэропорту попробовал и замминистра здравоохранения региона Евгения Ванин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После возобновления международных рейсов из челябинского аэропорта пассажиры интересуются: будет ли организован пункт тестирования на ковид? Ведь законодательство обязывает прибывающих из-за рубежа сдать ПЦР-тест. Сроки небольшие — первый тест (а их всего два) нужно не только сдать, но и загрузить результаты на Госуслуги в течение трех суток после пересечения границы. Штраф приличный — от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Когда пандемия только началась, было организовано тестирование для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Но потом эту работу свернули.

Отвечая на вопрос журналиста «Комсомолки» на пресс-конференции в Минздраве, замначальника управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова ответила, что пока речи об открытии пункта тестирования не идет.

— Все зависит от ряда причин, в том числе от количества прибывающих рейсов, от востребованности. Соседнее Кольцово — мощный транспортный узел. Если аэропорт станет пересадочным узлом и люди будут стеснены по времени, безусловно, такие запросы будут, — рассказала Татьяна Софейкова.

Между тем, тестирование могло быть востребовано и у тех, кто добирается с пересадкой в Москве и не успевает сдать ПЦР там.

Тестирование в аэропорту свернули через несколько месяцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но тут возникает еще один вопрос: нельзя ли делать тесты бесплатно? Дефицита тестов нет, даже в ТРК свернули бесплатное тестирование, потому что мало желающих.

— А вы считаете, что человек, который едет за границу отдыхать, не в состоянии заплатить за тест? — эмоционально высказалась главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько. — А почему он не должен [платить]? Он должен соблюдать правила. Он едет в свое удовольствие.

Татьяна Софейкова поспешила перевести разговор в правовое русло, отметив, что мазок для выезжающих за рубеж и прибывающих обратно не входит в перечень ОМС.

— Это определяем не мы. Если федеральное законодательство включит мазок на ковид для этой категории, каждая поликлиника будет делать. Но пока это не произошло, — отметила Татьяна Софейкова.

Также участники пресс-конференции отметили, что не нужно отказываться от тестирования на ковид детей, отправляющихся в летние лагеря. Как рассказывают челябинские мамы, некоторые поликлиники предлагают это на добровольной основе.

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