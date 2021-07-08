Расулевские чтения-2021: принимает Челябинск и Троицк

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев. Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области стартует большое международное событие — Х научно-практическая конференция «Расулевские чтения». 8 и 9 июля конференция пройдет в Челябинске и Троицке.

О том, почему важно это событие, почему правительства Челябинской области его поддерживает, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

— Конференция появилась не на пустом месте. В конце XIX — начале ХХ вв. в Троицке жил знаменитый, высокообразованный и очень уважаемый шейх Зайнулла Расулев. Он основал медресе, и долгое время Троицк был центром духовного образования. Большое количество имамов, священнослужителей, духовных личностей получили образование в медресе, увековечив, тем самым, память Зайнуллы Расулева.

Таким образом, у нас была историческая основа. Ну, и, конечно, Южный Урал — это край, где традиционные конфессии живут в мире, тесно сотрудничают, ведут большую работу в сфере образования и духовных изысканий и взаимодействуют с органами исполнительной власти, с правительством Челябинской области.

Так все сошлось, и в 2012 г. возникла площадка, где и органы власти могли переговорить со священнослужителями, и ученые могли презентовать свои работы и изыскания и в духовной сфере, и в исторической сфере — о том, как ислам развивался на территории России, Южного Урала. И мы получили действительно интересный форум, где разные категории ученых и духовных деятелей, шакирдов и просто жителей области могут найти для себя какую-то секцию, интересное направление. Ну, и, самое главное, увидеть еще раз, что наши священнослужители — и РПЦ, и Духовное Управление мусульман делают очень много для того, чтобы удовлетворить духовные потребности жителей Челябинской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер о сотрудничестве власти и традиционных конфессий (на открытии IX Расулевских чтений-2020):

На региональном уровне мы стремимся к равноправному открытому диалогу со всеми традиционными конфессиями. У нас сложилась устойчивая практика заключения соглашений о сотрудничестве. Мы постоянно встречаемся, общаемся, проводим мероприятия объединительного, культурного характера, эти мероприятия носят межконфессиональный характер, они открыты для любых религиозных организаций. Это организует почву взаимного приятия, общения и дружбы.

Конференция традиционно собирает множество участников. Фото: gubernator74.ru

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ

— Научно-практическая конференция пройдет в 10й раз как Всероссийская и во второй раз как международная. В основном, темой всех форумов является современная проблематика ислама. Чему будет посвящена нынешняя конференция?

— Действительно, у нас большое количество площадок. Основная тема конференции — «Этноконфессиональное сотрудничество как ответ глобальным вызовам». Мы все жили в 2020 году в условиях господства коронавирусной инфекции. Мы узнали, что это пандемия планетарного масштаба. И совместно с Духовным Управлением мусульман, с религиозными организациями и общественными деятелями мы вместе боролись с бедой.

Ситуации пандемии уже случалась в истории человечества. Была чума, были войны, и всегда традиционные религиозные конфессии поддерживали людей в борьбе со сложными направлениями. Помогали благотворительностью, меценатством, приходили со словами утешения и поддержки.

Этот опыт очень важно обсудить, посмотреть, что важно будет оставить в то время, когда мы избавимся от ковида и будем жить спокойной мирной жизнью.

При этом, традиционные секции конференции — об этно-религиозном туризме, об истории ислама в России и в Средней Азии, о наследии Зайнуллы Расулева мы будем говорить в рамках конференции.

СО ВСЕЙ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬЮ ВСТРЕЧАЕМ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

— Челябинск и Троицк принимает конференцию. Где в Челябинске состоятся мероприятия?

— В Челябинском государственном университете. Обращаю внимание: в этом году конференция проходит не в полном онлайн-формате, как мы проводили ее в 2020 году, а в комбинированном. Все участники получили именное приглашение. При этом, мы сделали все необходимое, чтобы каждый желающий принять участие в формате онлайн на сайте rasulev.ru мог увидеть асе площадки в прямом эфире с качественной картинкой и звуком и мог бы ощутить себя полноценным участником конференции.

Уважаемые жители Челябинской области, мы заботимся о вашем здоровье, о здоровье участников конференции; присоединяйтесь, пожалуйста, к конференции онлайн. К сожалению, число очных участников ограничено, и определено.

— По распоряжению губернатора предприняты все меры безопасности, чтобы всем было комфортно и безопасно. Какие «фильтры» проходят гости? Может, сдают ПЦР-тесты?

— ПЦР-тестирование у нас было обязательным для иностранных гостей. К нам приезжают два шейха из Иордании. В том числе, шейх Абдурраззак Ассаиди — прямой потомок пророка Мухаммеда, профессор Амманского международного университета исламских наук Аль-Ахлия. Шейх — постоянный гость и участник Расулевских чтений. Большое количество и мусульман, и духовных деятелей ждут с ним встречи, возможности с ним побеседовать.

Для участников конференции будет очень серьезная дистанционная рассадка; обеззараживание обеспечено на входе; помещения будут рециркулироваться, очищаться. Таким образом, мы сделаем все для безопасности.

— Представители каких стран участвуют в Расулевских чтениях-2021?

— Прибыли гости из 15 стран. Традиционно участвует Казахстан, куда очень много учеников Зайнуллы Расулева ушли служить имамами — работать и продвигать ислам. Египет, Тунис, Турция, Иордания — все страны сложно перечислить.

ШАКИРДЫ УЧАСТВУЮТ В МЕРОПРИЯТИИ

— Выйдет ли в свет сборник научных работ по итогам Расулевских чтений?

— Обязательно. Подготовка к конференции — это несколько месяцев работы. Мы получаем все доклады, рецензируем их, и у нас по итогам выходит сборник научных работ участников конференции.

— В 2018 г. в Троицке было открыто медресе. Ученики, которые там обучаются, будущие духовные деятели, участвуют ли в Расулевсех чтениях? Изучают ли работы участников конференции?

— Сейчас в медресе в разном формате — очно и заочно — набрано более 100 шакирдов (учеников). Медресе, которое возобновило работу в 2018 г., в этом году уже будет иметь первых выпускников. Этот набор небольшой, и шакирды обучались по короткой программе. Но, тем не менее, четыре специалиста подготовлены. В 2022 г. их будет более 20, и медресе перейдет в плановый режим выпуска 25-30 специалистов каждый год. Конечно, в дальнейшем мы планируем расширять деятельность медресе, потому что потребность в квалифицированных духовных кадрах, правильно обученных уважаемыми шейхами, великая.

Шакирды участвуют в Расулевских чтениях, они все получают сборники материалов. В том числе, несколько ребят участвуют в заседании секций с докладами.

Медресе в Троицке открылось в 2018 году. Фото: gubernator74.ru

— Я знаю, что Духовное Управление мусульман приветствует, когда ученики медресе получают еще и светское образование. Где можно выучиться шакирду, кроме духовного училища?

— В Троицке находится агроуниверситет и филиал ЧелГУ. С обоими образовательными учреждениями заключено соглашение. Таким образом, мы получаем не только духовно образованного человека, а молодого специалиста, получившего светскую профессию. Это очень важно в небольших населенных пунктах, когда есть мечеть, но нет имама. Но полностью заниматься только духовной практикой реально на селе возможности нет, необходимо еще и зарабатывать. И когда приезжает на село человек, имеющий духовное образование, и, например, профессию агронома, — это, конечно, более правильное решение.

— Роль ЧелГУ в Конференции — в чем?

— У ЧелГУ — ключевая роль организатора и главная научная составляющая. Опыт университета в проведении научных конференций, контакты ЧелГУ в научном мире, с самыми ключевыми учебными заведениями, с ведущими специалистами, учеными сыграл серьезную роль. Три года университет сотрудничает с Расулевскими чтениями в плотном формате. Фактически все участники от научного мира — это контакты ЧелГУ. Как и плотное администрирование — в подготовке сборника, его рецензировании. За что университету огромное спасибо.

ВПЛЕТАЕМСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ

— В следующем году Расулевские чтения выходят на государственный уровень; конференцию включили в большую повестку Года СНГ. Что нас ждет?

— Следующий год в Содружестве независимых государств объявлен Годом культурного наследия, и наши Расулевские чтения вошли в большую международную программу. Это — серьезный вызов для конференции, потому что нам нужно расширить количество стран-участников. У нас уже были традиционные контакты с Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Из этих стран принимали участие в конференции и ученые, и студенты, и рядовые жители.

Теперь перед нами стоит задача — найти след Зайнуллы Расулева, его учения, его коллег в этих странах. Втора задача — развить темы, которые нас объединяют. А объединяет нас действительно многое. Это — и этно-религиозная тематика, и тема сохранения мира и единства на территории Средней Азии и бывших республик СССР. Мы надеемся увидеть новые лица на конференции и надеемся, что это придаст Расулевским чтениям новый стимул в развитии.

— И еще одна тема — 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии, территории, входящей сейчас в состав нынешней Российской Федерации. В эту дату наши Расулевуские чтения тоже вплетаются в 2022 г.

— Мы знаем, что все мусульмане, живущие в России, очень ждут эту дату. 2022 год — это 1100-летие, когда Волжской Булгарией официально было добровольно принят ислам. Конечно, ключевые события пройдут на той канонической территории, где они и происходили.

Для Южного Урала, где проживают представители национальностей, традиционно исповедующих ислам, где есть очень тесные связи и с Татарстаном, и с Башкортостаном, год 110-летия добровольного принятия ислама — особый год. Потому конференцию мы буде проводить обязательно с учетом рассмотрения этой тематики. Это будут и профильные секции, и мы посмотрим, как нам синхронизировать Расулевские чтения с перечнем мероприятий, посвященных этой дате.

— Конгресс татар Челябинской области принимает участие в Расулевских чтениях?

— Конгресс татар Челябинской области и Всемирный конгресс татар — постоянные активные участники научно-практической конференции. Дело в том, что гордо Троицк — город серьезной татарской славы. В нем жили знаменитейшие купцы Яушевы, здесь в свое время, в 1912 г, был известный народный поэт Габдулла Тукай. 9 июля поэту в Троицке откроют бюст. Об увековечивании памяти поэта просили жители Троицка.

Конгресс татар Челябинской области и Всемирный конгресс татар не просто гости конференции — они активные участники, они генерируют смыслы.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ТРОИЦКА

— Славный город Троицк после рождения традиции Расулевскх чтений, после возрождения медресе получил дополнительный импульс в своем развитии.

— Если оставить «за скобками» ковидный 2020 год, Расулевские чтения — не только духовная и научная программа. Всегда для жителей Троицка были организованы специальные культурные мероприятия. Например, концерты звезд федерального уровня. В 2018 г. В Южно-Уральском государственном аграрном университете состоялся концерт «Поклон Востоку» с участием народного артиста России, ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Владимировича Князева. В том концерте приняли участие баянист-виртуоз Айдар Гафнуллин (г. Москва), камерный оркестр «Классика» под управлением Адика Абдурахманова (г. Челябинск), вокальная группа Челябинского камерного хора имени Валерия Михальченко.

В 2019 г. в Троицке выступил популярный артист театра и кино Марат Башаров, представив музыкально-литературная фантазия «Колыбель моего вдохновения».

Культурная программа Расулевских чтений включает гастроли театров разных республик, выставки, концерты. Праздник всегда превращался в важное городское культурное событие.

К сожалению, в 2020-21 гг. нам пришлось свернуть культурную программу, но мы полноценно готовимся и понимаем ответственность перед гостеприимном городом Троицком, что конференция должна давать не только гордость, не только толчок и рождать новых исследователей, но и давать праздник.

В то же врем мы видим, что в работе секций всегда участвует большое количество тройчан. У нас в этот раз будет принимать участие потомок купеческого рода Яушевых, накануне он презентует книгу о своем роде. Мы видим, как активна в Троицке работа так называемого малого патриотизма, по выражению любви к своей Родине.

В Челябинскую область прибудет Верховный муфтий России Талгат-хазрат-хаджи Таджуддин. Фото: gubernator74.ru

— Когда стартуют мероприятия?

— 8 июля — в 10.00. Будет пленарное открытие и секции. Завтра в Челябинскую область приезжает Верховный муфтий Талгат-хазрат-хаджи Таджуддин. Торжественное открытие Расулевских чтений будет в Троицке 9 июля.

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