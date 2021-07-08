«Если об этом не говорить — ничего не изменится»: Алексей Журавлев встретился с челябинцами

7 июля депутат Государственной Думы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев приехал в Челябинскую область. Его цель — лично убедиться в эффективной работе местных отделений, а также самостоятельно узнать о проблемах и болях, которые волнуют жителей региона.

После посещения Миасса и его крупнейшего предприятия — автомобильного завода «Урал» — Алексей Александрович приехал в столицу региона. Свое знакомство с городом он начал с посещения музея Челябинского тракторного завода, из-за которого Челябинск и получил свое знаменитое прозвище — Танкоград. Несмотря на историческое прошлое, сейчас ЧТЗ переживает не лучшие времена. Основная причина — отток молодежи, которая уезжает в

центральные города страны, из-за чего завод страдает от нехватки новых специалистов.

— С подобной проблемой сталкиваются все предприятия региона. Во многом это вина отсутствия нормального средне-технического образования. У нас перестают учить токарей, слесарей и инженеров, предпочитая вместо этого тысячами выпускать менеджеров, маркетологов и юристов, — комментирует политик и предприниматель Сергей Смышляев.

Однако, эта беда — не единственная, от которой страдают жители Челябинской области. Тем же вечером, на главной пешеходной улице прошла встреча с активными жителями города, на которой они поделились своими жалобами с депутатом Госдумы. Проблемы обманутых дольщиков не могут решиться десятилетиями, область страдает от нехватки медицинских кадров, а такая льготная категория, как «дети войны», до сих пор не закреплена на федеральном уровне. Политик пообещал сделать все возможное для решения этих вопросов.

В конце дня Алексей Журавлев и Сергей Смышляев провели встречу с активистами, депутатами и руководителями муниципальных и городских отделений со всего региона. Он высоко оценил уровень работы партии в регионе и на местном уровне, но также отметил необходимость в усилении информировании жителей Челябинской области о программах и возможностях поддержки со стороны партии «Родина».