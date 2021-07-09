Ужин под куполом и встречи на крыше: изучаем летники Челябинска

Большинство летников расположены возле исторических зданий. Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

В пятницу мы решили прогуляться по челябинским летникам. Ведь это один из немногих вариантов отдыха для тех, кто остался в городе. Тем более, ресторанчики на свежем воздухе – не просто столы и стулья на открытой веранде, а красивые интерьеры и атмосферные места.

На первый взгляд на пешеходной Кировке летников не так много. На самом деле, большинство из них скрывается во внутренних двориках и обычному прохожему на глаза не попадаются.

Бар «New Wave»

Оценка в интернете 4,7. Средний чек – 1000 рублей.

Довольно ламповое и тихое местечко. Интерьер украшают неоновые фонари и необычные барные стулья – качели. Но стоит отметить, что это именно бар, где можно заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

Бар «Happy Mondays»

Оценка в интернете 4,4. Средний чек – 500 рублей.

Чтобы сюда попасть, нужно забраться на крышу. С нее открывается шикарный вида на исторический центр города. Плюс большая барная карта и френдли-персонал. Это-ли не идеальный рецепт пятничного вечера?

Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

Ресторан «Цыплёнок табака»

Оценка в интернете 4,3. Средний чек – 2000 рублей.

Классика челябинского ресторанного отдыха – ресторан «Цыплёнок табака». На этой террасе есть все для семейного отдыха: разнообразное меню, детская площадка и интерьеры венецианских улиц.

Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

Ресторан «Родня»

Оценка в интернете 4,4. Средний чек – 2000 рублей.

Нас встретила приветливый администратор, которая рассказала об истории двора, на котором расположена терраса. Здесь располагалась первая аптека в Челябинской области. Кроме исторического духа посетителям доступна кухня прямо на террасе, огненные шоу шеф-повара и большая барная карта.

Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

Ресторан – клуб «Diamond atmosphere»

Оценка в интернете 4,0. Средний чек – 1500 рублей.

Полностью оправдывает свое название. Вы когда-нибудь ели в прозрачном куполе в окружении белесой кальки и приятной клубной музыки? Тогда это место точно для вас. Большой коктейль-бар и оригинальная кухня. Хорошее место для инстаграмных фотографий и богемного настроения.

Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

Ресторан «Plove»

Оценка в интернете 4,4. Средний чек – 750 рублей.

Немного отойдем от Кировки. Здесь вы как будто окажитесь на летней турецкой улице. Несколько шатров, расположены по периметру тихого закрытого дворика. Прекрасное место для приятного времяпрепровождения с коллегами, друзьями или семьей.

Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

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