Ужин под куполом и встречи на крыше: изучаем летники Челябинска

Большинство летников расположены возле исторических зданий.
Фото: Елизавета ПЕТУХОВА
В пятницу мы решили прогуляться по челябинским летникам. Ведь это один из немногих вариантов отдыха для тех, кто остался в городе. Тем более, ресторанчики на свежем воздухе – не просто столы и стулья на открытой веранде, а красивые интерьеры и атмосферные места.
На первый взгляд на пешеходной Кировке летников не так много. На самом деле, большинство из них скрывается во внутренних двориках и обычному прохожему на глаза не попадаются.
Бар «New Wave»
Оценка в интернете 4,7. Средний чек – 1000 рублей.
Довольно ламповое и тихое местечко. Интерьер украшают неоновые фонари и необычные барные стулья – качели. Но стоит отметить, что это именно бар, где можно заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Фото: Елизавета ПЕТУХОВА
Бар «Happy Mondays»
Оценка в интернете 4,4. Средний чек – 500 рублей.
Чтобы сюда попасть, нужно забраться на крышу. С нее открывается шикарный вида на исторический центр города. Плюс большая барная карта и френдли-персонал. Это-ли не идеальный рецепт пятничного вечера?
Фото: Елизавета ПЕТУХОВА
Ресторан «Цыплёнок табака»
Оценка в интернете 4,3. Средний чек – 2000 рублей.
Классика челябинского ресторанного отдыха – ресторан «Цыплёнок табака». На этой террасе есть все для семейного отдыха: разнообразное меню, детская площадка и интерьеры венецианских улиц.
Фото: Елизавета ПЕТУХОВА
Ресторан «Родня»
Оценка в интернете 4,4. Средний чек – 2000 рублей.
Нас встретила приветливый администратор, которая рассказала об истории двора, на котором расположена терраса. Здесь располагалась первая аптека в Челябинской области. Кроме исторического духа посетителям доступна кухня прямо на террасе, огненные шоу шеф-повара и большая барная карта.
Фото: Елизавета ПЕТУХОВА
Ресторан – клуб «Diamond atmosphere»
Оценка в интернете 4,0. Средний чек – 1500 рублей.
Полностью оправдывает свое название. Вы когда-нибудь ели в прозрачном куполе в окружении белесой кальки и приятной клубной музыки? Тогда это место точно для вас. Большой коктейль-бар и оригинальная кухня. Хорошее место для инстаграмных фотографий и богемного настроения.
Фото: Елизавета ПЕТУХОВА
Ресторан «Plove»
Оценка в интернете 4,4. Средний чек – 750 рублей.
Немного отойдем от Кировки. Здесь вы как будто окажитесь на летней турецкой улице. Несколько шатров, расположены по периметру тихого закрытого дворика. Прекрасное место для приятного времяпрепровождения с коллегами, друзьями или семьей.
Фото: Елизавета ПЕТУХОВА
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