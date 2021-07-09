Был напуган и пронзительно пищал: из полыхающего леса в Челябинской области спасли маленького олененка

В соцсетях олененка уже прозвали Уральским Бемби Фото: кадр с видео

МЧС по Челябинской области опубликовало видео спасения олененка из страшного пожара, полыхающего на юге региона. Кадры больше напоминают фильм-катастрофу: все объято пламенем и дымом и вот пожарный выносит из этого ада маленького олененка.

— Олененка вынесли из опасной зоны, — прокомментировали КП-Челябинск в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарный передал животное сотруднику полиции. Животное очень напугано и пронзительно кричит, но самое страшное позади. Скорее всего, его снова отпустят в лес.

Лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Огнем охвачены Увельскый, Карталинский и Нагайбакском районах, но 13 из них ликвидировали в этот же день. Все материалы о ЧП — по ссылке.

Смотреть видеосюжет Спасение олененка в Челябинской области

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