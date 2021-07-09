Видео лесных пожаров в Челябинской области 8 июля 2021: огонь охватил территорию почти в 1,5 тыс. гектаров

Остается угроза четырем населенным пунктам в регионе. Фото: Администрация Карталинского МР / Vk.com

На юге Челябинской области бушуют лесные пожары. В четверг, 8 июля, их произошло 16 в Увельском, Карталинском и Нагайбакском районах, но 13 из них ликвидировали в этот же день. Сейчас силы МЧС брошены на ликвидацию трех очагов возгорания на площади почти в 1,5 тыс. гектаров. Осложняют тушение и способствуют быстрому распространению огня сильный ветер и сухая жаркая погода. Публикуем видео лесных пожаров в Челябинской области.

Фото: Картновости / T-me.org

Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Карталинском районе. Автолюбителей просят воздержаться от поездок из-за сложившейся вблизи населенных пунктов Джабык, Еленинка, Новокаолиновый, Запасное, Мочаги, Кизилчилик и Париж.

Фото: Администрация Нагайбакского муниципального района / Vk.com

Фото: Администрация Нагайбакского муниципального района / Vk.com

Фото: Администрация Нагайбакского муниципального района / Vk.com

Вечером 8 июля в Челябинской области из-за лесных пожаров эвакуировали около 120 детей из летнего оздоровительного лагеря, находящегося в 10 километрах от села Париж Нагайбакского района.

В Карталинском районе огонь от лесного пожара мог перекинуться на близлежащие поселки Запасное и Новокаолиновый. Однако этого не произошло из-за своевременного вмешательства сотрудников МЧС и ГУ лесами. Там наблюдалось сильное задымление.

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